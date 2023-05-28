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В Тамбове прошел день славянской культуры
В парке культуры в Тамбове прошел День славянской письменности и культуры (0+). Посетителей ждала разнообразная и захватывающая развлекательная программа, включающая концерты и игровые станции. Гости могли попробовать оригинальный массаж, основанный на древних техниках, таких как использование скалки или нагайки, а также насладиться расслабляющей гимнастикой.
Более энергичные посетители с удовольствием примерили на себя доспехи и кольчугу, чтобы освоить искусство фехтования. Для детей были подготовлены деревянные мечи и щиты.
На фестивале также присутствовали торговцы, предлагавшие гостям приобрести чай, мёд или уникальные сувениры, созданные вручную.
Такие праздники проводятся по всей стране. Например, в последние выходные мая на территории Трубчевской земли Брянской области уже 38 лет традиционно проводится уникальный Межрегиональный праздник славянской письменности и культуры "На земле Бояна". И в этом году не было исключением.
Фото: Антон Мартынов
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