400 школьников трудоустроились на лето Комментариев: 0



Одна из таких групп сегодня была направлена в новую школу №2, расположенную на севере областного центра. В школе уже почти все готово к приему новых учеников, но большая территория требует ежедневного ухода. Поливание молодых саженцев, сбор мусора и уборка подстриженной травы - эти задачи достаточно просты и под силу подросткам.



Законодательство обеспечивает защиту несовершеннолетних от тяжелого труда и чрезмерных переработок, разделяя их на возрастные группы и предписывая особенности их труда для каждой из них. Например, школьники в возрасте от 14 до 15 лет могут работать не более 4 часов в день, от 15 до 16 лет - не более 5 часов в день (и не более 24 часов в неделю), а от 16 до 18 лет - до 7 часов в день (но не более 35 часов в неделю). В течение летних месяцев учащиеся имеют возможность не только отдохнуть, но и заработать свои первые деньги. В Тамбове в этом году около 400 подростков в возрасте от 14 лет и старше были трудоустроены на время каникул. Из них 240 молодых людей будут работать в городских школах, а остальные будут заняты в центре внешкольной работы.Одна из таких групп сегодня была направлена в новую школу №2, расположенную на севере областного центра. В школе уже почти все готово к приему новых учеников, но большая территория требует ежедневного ухода. Поливание молодых саженцев, сбор мусора и уборка подстриженной травы - эти задачи достаточно просты и под силу подросткам.Законодательство обеспечивает защиту несовершеннолетних от тяжелого труда и чрезмерных переработок, разделяя их на возрастные группы и предписывая особенности их труда для каждой из них. Например, школьники в возрасте от 14 до 15 лет могут работать не более 4 часов в день, от 15 до 16 лет - не более 5 часов в день (и не более 24 часов в неделю), а от 16 до 18 лет - до 7 часов в день (но не более 35 часов в неделю).



