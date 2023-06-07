В Тамбове ограничат движение транспорта 0 В связи с проведением XI Международного фестиваля духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова (6+), в городе Тамбове будут введены ограничения для водителей с 9 по 10 июня.

Во дворе в Тамбове дерево упало на машину 0 8 июня, произошел инцидент во дворе дома №16 на улице Чичканова в Тамбове. Местные жители сообщили о том, что дерево внезапно упало на автомобиль марки "Мазда". По словам свидетелей происшествия, погода не могла стать причиной падения дерева, так как сильного ветра не было.

Стартовала региональная программа капремонта «Наследие Тамбовщины» 0 В Тамбовской области стартовала реализация региональной программы «Наследие Тамбовщины», которая направлена на реставрацию многоквартирных домов, являющихся историческими достопримечательностями, с учетом их исторического облика. В текущем году в программу включены 10 многоквартирных домов в

Срочник получил штраф за посредничество во взятке 0 Рассмотрение уголовного дела бывшего солдата срочной службы из Липецкого гарнизона прошло в Тамбовском гарнизонном военном суде. Он был признан виновным в совершении следующих преступлений: хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, а также посредничество во взяточничестве.

Сироте выдали квартиру в Рассказове с проблемами в теплоизоляции 0 После обращения жительницы Рассказова, которая является сиротой, в прокуратуру в связи с нарушением ее жилищных прав, были предприняты соответствующие меры. В соответствии с договором социального найма, заключенным муниципалитетом, девушке была предоставлена квартира на улице Некрасова. Однако, в

В Тамбове при падении в автобусе пострадал двухлетний ребёнок 0 На улице Карла Маркса в Тамбове, около дома №211, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате несоблюдения водителем неизвестного автомобиля приоритета, пассажирский автобус был вынужден совершить резкое торможение, чтобы избежать столкновения.

Строительная компания «Козерог» объявлена банкротом 0 Согласно материалам Арбитражного суда Тамбовской области, ООО СЗ «Компания Козерог», входящая в строительный холдинг Павла Горбунова, была объявлена банкротом. Процедура конкурсного производства была запущена до 20 ноября. Александр Железинский был назначен конкурсным управляющим и вел процедуру

Власти уклоняются от капремонта фасада дома № 131 по ул. Чичканова 0 История борьбы жителей дома № 131 по ул. Чичканова за капитальный ремонт фасада продолжается, несмотря на то, что власти должны были провести его несколько лет назад, - сообщает «Блокнот Тамбов».

Полиция задержала молодёжь на кабриолетах в балаклавах с автоматами 0 Предыдущим вечером в Тамбове горожан заинтриговала странная группа людей, путешествующая на кабриолетах – красном "Мустанге" и белом "Крайслере", вооруженных чем-то, похожим на автоматическое оружие. После того, как полиция обнаружила видеозаписи, опубликованные в издании "Блокнот Тамбов", был

«Токарёвской птицефабрике» выдали очередное предостережение 0 В продукции ОАО «Токарёвская птицефабрика» вновь обнаружены патогенные микроорганизмы, а также лекарственные препараты. Предприятию объявлено очередное предостережение. Информация об этом содержится на сайте Единого реестра проверок.

Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты задолженности перед газовиками 0 Прокуратура города Мичуринска провела проверку на основании обращений ресурсоснабжающих организаций, которые сообщали о нарушениях в процессе оплаты природного газа. Конкретно речь шла об организации, ответственной за теплоснабжение нескольких микрорайонов города с 2021 года.

Завершено расследование уголовного дела, связанного со смертельным избиением гражданина двумя мужчинами 0 По данным следствия, двое обвиняемых, 54-летний и 39-летний жители села Кузьмино-Гать, умышленно причинили тяжкие травмы потерпевшему, что в итоге неосторожно привело к его смерти.

В Тамбовской области может находиться смертельно опасный сидр 0 Роспотребнадзор Тамбовской области предупредил о возможном наличии суррогатного алкоголя в регионе, который привел к случаям массовой гибели и отравлений людей в других частях страны.

За травму сотрудника ООО «КомЭк» заплатит 300 тысяч 0 Согласно решению суда, ООО «КомЭк» должно выплатить своему сотруднику компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей. Сам работник требовал от предприятия полмиллиона, а юрист «КомЭка» Роман Герасимов в суде настаивал, что будет достаточно и 100 тысяч.

В Тамбовском районе зафиксировали вспышку бруцеллеза 0 Согласно результатам исследований, проведенных 1 июня областной ветеринарной лабораторией, было выявлено, что в личном подсобном хозяйстве жителя Тамбовского района содержатся две коровы (КРС), которые заражены бруцеллезом. Об этом информировало управление Россельхознадзора по Рязанской и

В день города Тамбова пройдет конкурс стрит-арта 0 В День города в Олимпийском парке города Тамбова пройдет захватывающий конкурс стрит-арта. Участие в нем открыто для художников в возрасте от 16 до 35 лет, и уже начался прием заявок. Желающим принять участие в творческом состязании необходимо подать заявку и предоставить эскиз рисунка до 8 июня.

Светлана Кочетова назначена руководителем управления Минюста 0 По сообщению пресс-службы Правительства Тамбовской области, Светлана Кочетова была назначена на должность начальника Управления Министерства юстиции России по Тамбовской области.

Тамбовские футболисты проиграли заключительный домашний матч сезона 0 В заключительном домашнем матче сезона тамбовские футболисты встретились с ФК "Знамя" из Ногинска, подмосковного города. К 11-му туру второго этапа Первенства Второй лиги "Знамя" занимало второе место в турнирной таблице, в то время как "Спартак" Тамбов занимал пятое место после предыдущих игр.

В Тамбовской области принимают эвакуированных из белгородского Шебекино 0 Сто человек уже были размещены во временных убежищах в Тамбовской области после эвакуации из Шебекино города в Белгородской области, подвергшегося обстрелам со стороны киевского режима. Эту информацию сообщил Максим Егоров, глава Тамбовской области, на своих личных страницах в социальных сетях. Он

4 года администрация Тамбова не выполняла требований по ремонту Дома Нарышкиной 0 По материалам выездного обследования, проведенного региональным управлением по госохране объектов культурного наследия, стало известно, что работы по сохранению объекта культурного наследия «Дом Нарышкиной» в Тамбове не были выполнены администрацией города в запланированные сроки 2019-2022 годов.