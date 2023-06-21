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В Тамбовской области дан старт избирательной кампании
В текущем году состоятся муниципальные выборы в 23 округах Тамбовской области. Официальный старт избирательной кампании был объявлен региональным избирательным комитетом.
Областная комиссия приняла решение о проведении муниципальных выборов в определенных округах области с 8 по 10 октября. В этот раз выборы будут проходить в течение трех последовательных дней. Принятие такого решения объясняется "аграрной спецификой региона", предполагая, что такой формат выборов поможет избирателям не прерывать сельскохозяйственные работы.
Однако, если вспомнить прошлые годы, когда голосование также продолжалось три дня, заметен был массовый подвоз избирателей из районов именно в рабочие дни, особенно в пятницу, но никто не жаловался на влияние на сельскохозяйственные процессы.
Кроме того, в текущем году также пройдут довыборы в Тамбовскую городскую Думу по избирательному округу № 1.
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