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Объявлены выборы главы Тамбовской области

Сегодня, 08:30
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Объявлены выборы главы Тамбовской области Тамбовская областная Дума объявила о проведении выборов главы Тамбовской области 11 сентября текущего года.

В соответствии с федеральным и региональным законодательством тамбовские парламентарии должны принять постановление о назначении выборов высшего должностного лица Тамбовской области не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до Единого дня голосования — второго воскресенья сентября.

Кроме того, планируют провести довыборы в трех округах в Тамбовскую городскую Думу, а также довыборы депутата в Тамбовскую областную Думу.
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