Благоустройством парка Воинской славы в Котовске будут заниматься фирмы без сотрудников Комментариев: 0



ООО "Дорстрой 68" будет заниматься ремонтом дорожек-лучей, хотя у компании нет ни одного работника в штате. За установку малых архитектурных форм, лавочек и урн отвечает ИП Переверзева, которое было зарегистрировано только в прошлом году и, суд по открытым данным, успело поработать только в Котовске. Некий Аветисян, который является генеральным директором ООО "Монарх", в качестве ИП отвечает за другие аспекты благоустройства парка. Стоит отметить, что у фирмы нет ни прибыли, ни выручки.



Министр топлива и энергетики, а также жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области Елена Бабикова, которая является куратором проекта, на прошедшем совещании по нацпроектам не смогла объяснить причины такого разделения задач, сообщают некоторые СМИ. Это вызвало вопросы в Правительстве региона. Такие несоответствия и неясные решения Елены Бабиковой могут привести к ее отставке, особенно учитывая, что в марте этого года ее работа уже привлекла внимание правоохранительных органов, которые проводили обыски в ее кабинете. Благоустройство парка Воинской славы в Котовске ещё не началось, но уже вызывает некоторые вопросы. Оказалось, что проект стоимостью 25 миллионов рублей был разделен между несколькими подрядчиками, которые не обладают высокой репутацией в успешной реализации подобных проектов.ООО "Дорстрой 68" будет заниматься ремонтом дорожек-лучей, хотя у компании нет ни одного работника в штате. За установку малых архитектурных форм, лавочек и урн отвечает ИП Переверзева, которое было зарегистрировано только в прошлом году и, суд по открытым данным, успело поработать только в Котовске. Некий Аветисян, который является генеральным директором ООО "Монарх", в качестве ИП отвечает за другие аспекты благоустройства парка. Стоит отметить, что у фирмы нет ни прибыли, ни выручки.Министр топлива и энергетики, а также жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области Елена Бабикова, которая является куратором проекта, на прошедшем совещании по нацпроектам не смогла объяснить причины такого разделения задач, сообщают некоторые СМИ. Это вызвало вопросы в Правительстве региона. Такие несоответствия и неясные решения Елены Бабиковой могут привести к ее отставке, особенно учитывая, что в марте этого года ее работа уже привлекла внимание правоохранительных органов, которые проводили обыски в ее кабинете.



