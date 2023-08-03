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Молоко от больных лейкозом коров могло поступить на прилавки покупателей

Вчера, 10:56
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Проведены плановые выездные проверки в хозяйствах Токарёвского и Мордовского округов, которые страдают от высокой заболеваемости лейкозом крупного рогатого скота. В ходе проверок были обнаружены нарушения в хозяйственной практике.

Выяснилось, что здоровых и зараженных лейкозом коров доили вместе, используя одни и те же доильные аппараты, а собранное молоко складывали в одну ёмкость. Кроме того, здоровых и больных животных выпасали вместе.

Также было установлено, что хозяйства отправляли на реализацию молоко от здоровых и больных коров в молокоперерабатывающие предприятия. Для предотвращения возможного попадания вирусного молока в продукты питания для людей, Россельхознадзор предоставил предприятиям рекомендации по обработке полученного молока при температуре не ниже 85 градусов.
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Молоко от больных лейкозом коров могло поступить на прилавки покупателей

Вчера, 10:56
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