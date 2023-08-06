В Тамбовском округе прекращена работа музея Зои Космодемьянской Комментариев: 0



Представители отдела культуры и архивного дела администрации Тамбовского района в интервью корреспонденту «ПРАВО68» сообщили, что не планируется возобновление работы этого музея. Вместо этого возникла идея создания специальной экспозиции с использованием экспонатов музея Зои Космодемьянской в краеведческом музее Тамбовского района, который располагается в селе Лысые горы. Этот проект находится пока в стадии разработки, и конкретные решения еще не приняты, но имеющиеся экспонаты могут получить новую жизнь и стать доступны общественности в новом месте.



Ответственность за организацию гипотетической экспозиции возложена на директора краеведческого музея Тамбовского района, Сергея Константиновича Кочукова, который является историком, краеведом и литератором, а также почётным гражданином Тамбовского района.



Стоит отметить, что музей Зои Космодемьянской в Борщёвке был создан совместными усилиями Лидии Алексеевной и ее супруга Бориса Ивановича Шебунова. В период своего расцвета он вмещал более 4000 уникальных экспонатов, включая подлинные фотографии, документы, автографы, уникальные книги и пластинки. Важное место в коллекции занимала информация о матери Зои, Любови Тимофеевне, с которой Шебуновы установили активную переписку после реализации своей мечты о создании музея.



«Это место для многих гостей и жителей области было очень значимым. Год назад представители администрации Тамбовского района пообещали решить вопрос с новым смотрителем музея. Однако вместо этого в 100-летний юбилей со дня рождения Зои Космодемьянской музей в её честь был закрыт», — отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров. В селе Борщёвка Тамбовского округа была прекращена деятельность музея, посвященного Зое Космодемьянской, вследствие смерти его смотрительницы Лидии Алексеевны Шебуновой, которая ушла из жизни в 2022 году.Представители отдела культуры и архивного дела администрации Тамбовского района в интервью корреспонденту «ПРАВО68» сообщили, что не планируется возобновление работы этого музея. Вместо этого возникла идея создания специальной экспозиции с использованием экспонатов музея Зои Космодемьянской в краеведческом музее Тамбовского района, который располагается в селе Лысые горы. Этот проект находится пока в стадии разработки, и конкретные решения еще не приняты, но имеющиеся экспонаты могут получить новую жизнь и стать доступны общественности в новом месте.Ответственность за организацию гипотетической экспозиции возложена на директора краеведческого музея Тамбовского района, Сергея Константиновича Кочукова, который является историком, краеведом и литератором, а также почётным гражданином Тамбовского района.Стоит отметить, что музей Зои Космодемьянской в Борщёвке был создан совместными усилиями Лидии Алексеевной и ее супруга Бориса Ивановича Шебунова. В период своего расцвета он вмещал более 4000 уникальных экспонатов, включая подлинные фотографии, документы, автографы, уникальные книги и пластинки. Важное место в коллекции занимала информация о матери Зои, Любови Тимофеевне, с которой Шебуновы установили активную переписку после реализации своей мечты о создании музея.— отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров.



