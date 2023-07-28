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Сад памяти Зои Космодемьянской в Тамбовском округе оказался заброшен
В мае 2021 года в селе Борщёвка Тамбовского района была организована посадка Сада памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Активисты, включая участников из организации «Молодая гвардия» при партии «Единая Россия», приняли участие в этом мероприятии. Выбор пал на Борщёвку ввиду наличия там небольшого музея, посвящённого жизни и подвигу первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. В рамках церемонии посадки был также установлен красивый стенд с портретом героини.
Однако, спустя два года памятное место практически перестало существовать. «Нам удалось посетить это место, но с трудом мы могли опознать его. Деревья засохли, территория была покрыта сорной травой. Очевидно, что саду уже давно не уделяли должного внимания, возможно, никто не заботился о нём с момента его создания. Таким образом, возникает вопрос: было ли мероприятие, проведённое перед Днём Победы, скорее формальным актом, нежели проявлением реальной заботы и уважения к памяти героини? Мы направим обращение в соответствующие органы с целью выяснить, кто должен был следить за садом и проводилась ли какая-либо работа»,
- отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, к которому обратились неравнодушные граждане.
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В мае 2021 года в селе Борщёвка Тамбовского района была организована посадка Сада памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Активисты, включая участников из организации «Молодая гвардия» при партии «Единая Россия», приняли участие в этом мероприятии. Выбор пал на Борщёвку ввиду наличия там
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