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Правительство Тамбовской области снова не смогло получить кредиты
Вчера, 09:27
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На аукционах, связанных с предоставлением кредита правительству Тамбовской области, не поступило ни одной заявки. Электронные аукционы завершились 29 августа. Напомним, что регион планировал получить заем в размере 1 миллиарда 575 миллионов рублей на срок 730 дней.
Этот кредит планировался разделить на две части: одна в размере 875 миллионов рублей, а вторая - 700 миллионов рублей. Максимальная процентная ставка составляла 12,98% годовых. При таких условиях, за два года пользования кредитом, регион должен был бы выплатить из бюджета 409 миллионов рублей.
Это уже третья попытка правительства Тамбовской области в текущем году получить кредит. Первые торги прошли в апреле, а вторые - в мае. В начале весны регион пытался получить заем в размере 2,3 миллиарда рублей на год под 8,5% годовых. Однако на аукционах в апреле и мае не было заинтересованных участников.
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