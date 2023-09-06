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Жителей Тамбовской области ждут прохладные выходные
Сегодня, 11:33
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С приходом циклона в Тамбовской области ожидается продолжение дождливой погоды. В некоторых районах региона атмосферное давление продолжит повышаться, что может уменьшить вероятность осадков. Среднесуточная температура будет оставаться на уровне 15 градусов Цельсия в течение ближайших трех дней.
8 сентября, пятница, в Тамбове ожидается переменная облачность и высокая вероятность дождей. Днем температура воздуха поднимется до +15 градусов, но ночью станет ощутимо прохладнее, до +7 градусов.
Суббота обещает быть теплее пятницы: хотя дневная температура воздуха мало отличится от пятничных значений, вечером и ночью станет теплее на два градуса. В течение дня не ожидается осадков, и на солнце можно будет насладиться переменной облачностью.
В воскресенье, 10 сентября, ожидается самый тёплый день, с максимальной температурой воздуха до +20 градусов днем и +15 градусов ночью. День будет солнечным, и осадков не ожидается.
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