Проблема с Пригородным лесом под Тамбовом продолжается усугубляться Комментариев: 0



Надзорный орган подтверждает спорные обстоятельства, связанные с статусом земельных участков, которые на практике оказались зарегистрированы одновременно как в лесном фонде, так и в муниципальном учёте Новолядинского поссовета. Помимо этого, в Тамбовском районном суде в настоящее время рассматривается заявление текущего владельца этих участков с требованием исключить их из категории лесных земель. Этому делу была назначена судебная экспертиза, и, в связи с этим, производство по делу было приостановлено. Следовательно, окончательное решение о статусе указанных земельных участков в лесном фонде будет вынесено судом.



В отношении фактов незаконного строительства и вырубки деревьев проводилась проверка со стороны органов Управления МВД, которые изначально отказались открывать уголовное дело. Прокуратура вмешалась и обязала провести дополнительную проверку по этому вопросу.



Однако, по имеющейся информации, предоставленной местными жителями, начиная с 16 августа 2012 года, спорные участки в Пригородном лесу оказались на территории Государственного лесного фонда после отмены постановления № 4140 от 29 декабря 1995 года администрацией Тамбовского района. После этой даты право собственности на многие из этих спорных участков перешло в руки частных владельцев.



«Проблему с Пригородным лесом обещал О.И. Бетин, потом А.В. Никитин и предпринималась попытка уже при М.Б. Егорове. Однако проблема так и не решилась. Правовая неразбериха создала условия для раздела и уничтожения Пригородного леса, к слову, на территории Тамбова десятилетиями не могут провести лесоустройство. Повторюсь, что решать нужно по всему Пригородному лесу, то там, то здесь будут возникать конфликты», - считает Артем Александров. Несмотря на протесты местных жителей и общественности Тамбовского региона, вопрос, связанный с незаконностью строительства в Пригородном лесу под Тамбовом на участках, принадлежащих лесному фонду, остается актуальным уже несколько лет. В ответ на последний запрос депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова прокуратура предоставила следующую информацию.Надзорный орган подтверждает спорные обстоятельства, связанные с статусом земельных участков, которые на практике оказались зарегистрированы одновременно как в лесном фонде, так и в муниципальном учёте Новолядинского поссовета. Помимо этого, в Тамбовском районном суде в настоящее время рассматривается заявление текущего владельца этих участков с требованием исключить их из категории лесных земель. Этому делу была назначена судебная экспертиза, и, в связи с этим, производство по делу было приостановлено. Следовательно, окончательное решение о статусе указанных земельных участков в лесном фонде будет вынесено судом.В отношении фактов незаконного строительства и вырубки деревьев проводилась проверка со стороны органов Управления МВД, которые изначально отказались открывать уголовное дело. Прокуратура вмешалась и обязала провести дополнительную проверку по этому вопросу.Однако, по имеющейся информации, предоставленной местными жителями, начиная с 16 августа 2012 года, спорные участки в Пригородном лесу оказались на территории Государственного лесного фонда после отмены постановления № 4140 от 29 декабря 1995 года администрацией Тамбовского района. После этой даты право собственности на многие из этих спорных участков перешло в руки частных владельцев.считает Артем Александров.



