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ФК «Спартак» обыграл на домашнем поле ФК «Знамя»
На стадионе "Спартак" в Тамбове завершилась футбольная встреча в рамках LEON-Первенства Второй Лиги "Дивизион Б" сезона 2023 года между ФК "Спартак" и ФК "Знамя". Команда из Тамбова одержала победу над соперниками из Ногинска со счетом 2:0.
Забившие голы в ворота противника были Александр Шульгин и Дмитрий Соловьёв, а вратарь Александр Баженов проявил себя, отразив сложный удар с пенальти.«Игра была тяжёлой. Погодные условия внесли свои коррективы. Но ребята молодцы. Тот план, который у нас был на игру, выполнили»,
— сказал на послематчевой конференции и. о. главного тренера ФК «Спартак» Александр Кудряшов.
Фото: vk.com/fcspartak68
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