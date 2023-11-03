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Прокуратура проверит ремонт школы искусств в Инжавино

Сегодня, 11:01
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Прокуратура проверит ремонт школы искусств в Инжавино По поручению прокуратуры Тамбовской области, прокуратурой Инжавинского района была организована проверка соблюдения законодательства в рамках нацпроекта "Культура" при расходовании средств, выделенных на капитальный ремонт здания школы искусств.

В ходе мониторинга в сети Интернет была обнаружена публикация, указывающая на некачественное выполнение работ в рамках контракта по капитальному ремонту здания МБОУ ДО "Инжавинская школа искусств".

В рамках проводимых надзорных мероприятий будет проведена оценка качества и полноты выполненных работ, а также будет проверено, насколько заказчик контролировал их проведение.

По итогам проверки будут предприняты необходимые меры со стороны прокурора с целью устранения нарушений. В случае выявления оснований, лица, ответственные за нарушения, будут привлечены к соответствующей законной ответственности.
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