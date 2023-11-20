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Область получит из бюджета более 14 млн на расселение из аварийного жилья
Тамбовская область получит из федерального Фонда развития территорий сумму в размере 14,4 миллиона рублей на решение проблемы аварийного жилья, признанного опасным до 1 января 2017 года. Соответствующее распоряжение опубликовано Правительством Российской Федерации, устанавливающее срок использования средств до 31 декабря 2023 года.
В июне 2023 года губернатор Максим Егоров объявил об успешном завершении программы расселения аварийного жилья, отметив, что 1 442 человека уже переселены из домов, определенных как опасные до 1 января 2017 года. Программа, охватывающая период с 2019 по 2025 год, на первые пять лет предусматривала финансирование в размере 1,6 миллиарда рублей, включая 797,8 миллиона рублей из Фонда Жилищно-коммунального хозяйства. За этот период планировалось переселить 1 412 человек из 65 многоквартирных домов общей площадью 20,7 тысячи квадратных метров.
Глава региона также объявил о начале подготовки к новому этапу расселения опасного жилья, признанного аварийным с 1 января 2017 по 1 января 2022 года. Этот этап включает 82 дома общей площадью более 25 тысяч квадратных метров, которые должны покинуть более 1,5 тысяч человек.
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