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У жителей Тамбовской области растёт спрос на дрова для отопления

Сегодня, 17:03
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По информации на 19 декабря, в Тамбовской области было поставлено 2 тонны 631 килограмм дров (2631 кубических метров).

Как утверждается в сообщении департамента лесного хозяйства региона в социальных сетях, только в город Уварово и Уваровский район было направлено 1163 кубических метров дров на общую сумму 3 миллиона 650 тысяч рублей.

Кроме того, поступления дров зафиксированы в Ржаксинский районе (928 кубических метров) и Инжавинском районе (540 кубических метров).

По словам представителей ведомства, спрос на дрова продолжает расти. Лесные хозяйства активно работают по обеспечению населения топливными дровами, включая программы социальной поддержки. Основной формат поставок дров для населения – колотый вид.
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