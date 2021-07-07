Ветерану труда вместо проведения газа предложили дешевые дрова из сосны 0 Каждая десятая семья в России испытывает нехватку тепла в своем жилье, а каждая пятнадцатая — согревает дома и квартиры с помощью печей. В Тамбовской области подобная картина повсеместно наблюдается в сельской местности.

По маршруту №10 пустили дополнительные автобусы 0 В связи с многочисленными просьбами горожан, на рейс № 10 пустили дополнительные автобусы.

За сутки в области выявлено почти 100 случаев коронавируса 0 8 июля в Тамбовской области выявили новую коронавирусную инфекцию у 97 жителей. Это максимальный показатель за последнее время.

В Мичуринске отметили День ветеранов боевых действий 0 1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая пока не имеет официального статуса, но с каждым годом становится всё более известной.

В Тамбове в многоквартирном доме сгорело два человека 0 В пятиэтажном жилом доме № 2 на улице Володарского в областном центре произошел пожар в результате, которого погибло два человека. По предварительной версии причиной пожара мог стать окурок.

Наложен временный запрет на осуществление деятельности «Кафе Арт ДК» 0 В Тамбовской области продолжаются рейдовые мероприятия по вопросам соблюдения заведениями общественного питания коронавирусных ограничений. Проверку проводят сотрудники: Роспотребнадзора, полиции, профильных органов власти и самоуправления.

В Тамбовской области запретили проведение массовых мероприятий 0 На фоне увеличения количества новых заболеваний коронавирусной инфекцией руководством области принято решение о запрете на проведение всех массовых и публичных мероприятий вне зависимости от их вида, места проведения и количества участников.

Жители ул. Чичканова: «Власть людей не слышит» 0 На днях во дворе дома по ул. Чичканова, 131 в Тамбове состоялось собрание местных жителей выступающих против застройки дворовой территории.

Стела у Парка культуры ведёт отсчёт до выборов 0 В Тамбове обновили стелу у Парка культуры и отдыха, которая сейчас ведет отсчет до единого дня голосования, который состоится 19 сентября 2021 года. В соответствии с предстоящими выборами, стелу украсили в цвета российского флага.

До 1 сентября в Тамбове перекрыли улицу Воронежскую 0 В связи с ремонтными работами до 1 сентября в городе Тамбове перекрыли улицу Воронежскую. Проезд ограничен от проезда Авиаторов до границы Тамбова.

В Тамбове проходят пикеты против обязательной вакцинации 0 Представители КПРФ провели серию одиночных пикетов «за качественную медицину и против обязательной вакцинации» в Тамбове и в селе Пичаево.

В Тамбове приступили к ремонту многострадального проезда Энергетиков 0 В городе Тамбове приступили к ремонту проезда Энергетиков, который добивались местные жители не первый год. Сейчас дорожники укладывают выравнивающий слой. Специалистам также поручили тщательнее проработать вопрос с обустройством съездов на прилегающие территории и отводом воды от жилых домов.

Экс-глава сельсовета похищала бюджетные деньги 0 Около 250 тысяч рублей из бюджета похитила экс-глава сельского совета из Мичуринского района, которая заключала фиктивные договора на решение вопросов местного значения, а деньги присваивала себе.

На 10 пляжах Роспотребнадзор не рекомендует купаться 0 Роспотребнадзор по Тамбовской области получил санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства 23 рекреационных мест в Тамбовской области.

Заболеваемость коронавирусом выросла на 42% 0 Тамбовская область бьет новые рекорды по заболеваемости коронавирусной инфекцией - за две недели заболеваемость коронавирусом выросла на 42%.

Коммунисты определились с кандидатами на довыборы в гордуму 0 Вчера бюро Тамбовского обкома КПРФ выдвинуло кандидатов в депутаты на повторные выборы депутатов Тамбовской городской Думы по одномандатным избирательным округам № 6 и 8.

Жителям Бондарского района мешает жить неприятный запах от завода 0 Жители Бондарского района, живущие рядом с сыродельным заводом, бьют тревогу – в ходе производственного процесса предприятие осуществляет выброс отходов из-за которого жителям попросту нечем дышать на улицах районного центра.

В Тамбове после ливня затопило перекресток 0 В результате ливня в городе Тамбове вновь затопило перекресток на пересечении улиц Чичерина и Мичуринской, отдельные транспортные средства были вынуждены объезжать развязку, вода буквально накрывала машины.

Провалился проект со строительством детсада на Рязанской, 17 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы обсуждался вопрос реализации программ развития социальных объектов города за 2020 год. Объект, который должны были в 2020 году построить в рамках программы комплексного развития социальной инфраструктуры - детский сад на ул. Рязанской, 17. Участок

В Тамбове снова десятки тысяч человек остались без воды 0 Из-за коммунальной аварии на водоводе северная часть города Тамбова снова осталась без воды более 60 тыс. человек. Авария произошла вчера днем, устранить должны были ночью, но до сих пор работы не завершены.