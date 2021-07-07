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Ветерану труда вместо проведения газа предложили дешевые дрова из сосны

Сегодня, 11:39
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Ветерану труда вместо проведения газа предложили дешевые дрова из сосныКаждая десятая семья в России испытывает нехватку тепла в своем жилье, а каждая пятнадцатая — согревает дома и квартиры с помощью печей. В Тамбовской области подобная картина повсеместно наблюдается в сельской местности.

На сайте «Прямая линия» размещено обращение от близкого круга ветерана труда из Инжавинского района, которая проживает в селе Паревка. Вместо газового, у нее печное отопление. Близкие люди просят губернатора снабдить ее дровами из клена или дуба, поскольку предложенная сосна забивает дымоходы, этими дровами нельзя топить печи в жилом доме.

Местные власти пообещали решить вопрос о завозе дров другой породы.
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Ветерану труда вместо проведения газа предложили дешевые дрова из сосны

Сегодня, 11:39
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Каждая десятая семья в России испытывает нехватку тепла в своем жилье, а каждая пятнадцатая — согревает дома и квартиры с помощью печей. В Тамбовской области подобная картина повсеместно наблюдается в сельской местности.

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