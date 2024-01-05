Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Прекращена подача воды на ряде улиц в р.п. Новая Ляда

С наступающим Новым годом!

После обильного снегопада муниципалитеты области утопают в воде

Тамбовская семья копит 6 лет на первоначальный взнос для покупки жилья

Ушел из жизни первый руководитель областной телерадиокомпании Вячеслав Милошевич

Жители поселка Тригуляй просят решить проблему с общественным транспортом

Марине Лапочкиной суд вынес обвинительный приговор

В Тамбовской области стартовала информационная кампания по выборам Президента РФ

После публикации на сайте ИА «Тамбов-информ» прокуратура через суд добилась ремонта дороги

Очередная встреча поколений прошла в комнате «Боевой Славы» в Мичуринске

В декабре грядет увеличение стоимости проезда в общественном транспорте

Режиссер «Брата 3» заявил, что готов поменять название фильма

» » В Тамбовской области выросло число самозанятых на 67%

В Тамбовской области выросло число самозанятых на 67%

Сегодня, 09:21
Комментариев: 0
Версия для печати
В результате реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в Тамбовской области отмечается увеличение числа предпринимателей на 2%, а количество самозанятых увеличилось на 67% по сравнению с предыдущим годом, достигнув почти 30 тысяч человек. Кроме того, количество социальных предприятий увеличилось более чем в полтора раза.

Регион входит в десятку лидеров по предоставлению мер поддержки через платформу МСП. Новым предпринимателям предоставлены займы на общую сумму 132,8 миллиона рублей. Также введены меры поддержки для семейного бизнеса на территории области, о чем сообщили в telegram-канале правительства Тамбовской области.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбовской области в три раза снизилось количество проверок бизнеса

В Тамбове на 55% увеличилось число самозанятых

На поддержку предпринимателей направят 182 млн рублей

Малое предпринимательство Липецкой области в цифрах

Индивидуальное предпринимательство на Тамбовщине уверенно развивается

За 5 лет размер финансовой поддержки малого бизнеса вырос в 23 раза



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

810 женщин получили дополнительный маткапитал

Сегодня, 16:18
0
В прошлом году в Тамбовской области материнский капитал был предоставлен восьмисот десяти женщинам в рамках национального проекта "Демография", ориентированного на поддержку многодетных семей. Этот вид финансовой помощи составил 100 тысяч рублей.

Православные жители Тамбовской области отмечают Рождество

Сегодня, 10:02
0
7 января православные христиане отмечают Рождество Христово. В преддверии этого светлого праздника свои поздравления и напутствия верующим выразил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

В Тамбовской области выросло число самозанятых на 67%

Сегодня, 09:21
0
В результате реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в Тамбовской области отмечается увеличение числа предпринимателей на 2%, а количество самозанятых увеличилось на 67% по сравнению с предыдущим годом, достигнув почти 30 тысяч человек. Кроме того, количество

Липецкая компания стала победителем торгов на благоустройство Пионерского парка

Вчера, 09:34
0
Липецкая организация «СУ 1» займётся благоустройством парка «Пионерский» в областном центре. Этот общественный парк, расположенный в южной части города, выиграл рейтинговое голосование в прошлом году. Стоимость работ была снижена с 30,7 миллиона рублей до 26,8 миллиона в ходе торгов. Средства на

Из Тамбовской области передали подписи в поддержку Владимира Путина

Вчера, 09:14
0
В Центральный избирательный штаб в Москве продолжают поступать подписи в поддержку кандидата на пост Президента РФ Владимира Путина из различных регионов. 5 января свои документы представили представители 19 регионов, включая Тамбовскую область, - сообщает «ТОП 68».

Из-за морозов изменилась программа уличного фестиваля «Зимние забавы»

5 января 2024
0
В связи с холодной погодой, организаторы уличного фестиваля «Зимние забавы» на территории Музейного комплекса «Усадьбы Асеевых» внесли изменения в программу мероприятия на 4 января.

Прекращена подача воды на ряде улиц в р.п. Новая Ляда

5 января 2024
0
Как сообщают власти Тамбовского муниципального округа в связи с ситуацией, сложившейся на системе водоснабжения, была проведена рабочая выездная встреча с участием заместителей главы муниципалитета, представителей ресурсоснабжающей организации «Ляда-Сервис» и подрядной организации.

Жителей Притамбовья волнуют проблемы строительства дорог, водоснабжения и электроснабжения

5 января 2024
0
4 января прошла встреча местных жителей в новых микрорайонах, расположенных на территории бывшего совхоза «Комсомолец», с главой Тамбовского муниципального округа Константином Пудовкиным.

13 детей родились в новогоднюю ночь

4 января 2024
0
В период с вечера 31 декабря по вечер 1 января в Тамбовской области появились на свет 13 новорожденных, семь из которых - мальчики, и шесть - девочки. Об этом информировал глава региона Максим Егоров на своей странице в социальной сети 2 января.

В районе «Тепличного» должен появиться новый микрорайон

4 января 2024
0
Постановление о комплексном развитии еще одной необъятной территории в Тамбове было принято Правительством Тамбовской области. Глава региона Максим Егоров подписал соответствующий документ 29 декабря. Объект развития охватывает земельный участок, ограниченный хозяйством "Тепличное", племзаводом

В Тамбовской области прожиточный минимум составит 13 тыс. рублей

3 января 2024
0
В завершающем месяце прошедшего года глава Тамбовской области Максим Егоров подписал постановление, устанавливающее величину прожиточного минимума на 2024 год для населения, а также по основным социально-демографическим группам.

На автодороге Тамбов-Пенза из-за сильного снегопада ограничили движение

3 января 2024
0
Из-за интенсивных снегопадов и метели в Пензенской области введены временные ограничения на движение транспорта на четырех участках федеральных трасс. Об этом вчера сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на информацию пресс-службы Федерального казенного учреждения «Поволжуправтодор».

Тамбовская область вошла в число субъектов с низким уровнем регистрируемой безработицы

3 января 2024
0
Тамбовская область занимает лидирующие позиции среди регионов с низким уровнем безработицы, который составляет всего лишь 0,35%. В сравнении со средним показателем по стране в 0,6%, это свидетельствует об устойчивости ситуации, как сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

300 человек в Тамбове приняли участие в «Забеге обещаний»

2 января 2024
0
1 января в Тамбове прошел «Забег обещаний» в парке «Дружба». Это всероссийское мероприятие, ориентированное на все возрастные группы (0+). Суть акции заключается в том, что участники до старта записывают свои обещания или поставленные цели на своих номерах и затем проходят символическую дистанцию.

Два исторических объекта внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия

2 января 2024
0
Дом Николая Львовича Маркова в Умётском районе и «Малое каре» торговых рядов в Тамбове были включены в перечень выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории Тамбовской области. Соответствующий приказ профильного департамента опубликован на Официальном интернет-портале

Новогодние ёлки тамбовчан и мичуринцев отправят на переработку

1 января 2024
0
Новогодние ёлки, которые традиционно после праздников попадают на свалки, в этом году в Тамбовской области получат второй шанс. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, «Тамбовская сетевая компания», проводит акцию по сбору новогодних деревьев для их последующей

Общий размер задолженности предприятий составил 484,9 миллиарда рублей

1 января 2024
0
Согласно информации от Тамбовстата за январь-октябрь 2023 года, доля убыточных организаций в области уменьшилась на 1,3 процентного пункта по сравнению с периодом январь-октябрь 2022 года и составила 20,7% от общего числа организаций. Общий объем убытка снизился на 7,9%.

Компания, ремонтирующая филармонию, должна была получить ещё 74,5 миллиона

1 января 2024
0
До наступления нового года компания, занимающаяся ремонтом Тамбовской филармонии, ожидала получение дополнительных 74,5 миллиона рублей от областных властей. Эта необходимость связана с последними изменениями, внесенными в государственный контракт, заключенный между региональным министерством

В Рассказове выставили на продажу завод «Рематтра» за 200 млн рублей

1 января 2024
0
Производственный комплекс, расположенный на улице Индустриальной в Рассказово, выставлен на продажу по цене 200 миллионов рублей. Земельный участок площадью 9,5 гектара включает в себя административный корпус бывшего предприятия, проходную, столовую, здания складов, цехов и котельную.

В Тамбове отменили праздничные концерты

31 декабря 2023
0
В связи с происшедшими событиями в Белгороде, власти города Тамбова приняли решение об отмене новогодних концертов в областном центре. Это решение принято в знак солидарности и уважения к погибшим и пострадавшим в результате удара Вооруженных Сил Украины по Белгороду.

С наступающим Новым годом!

31 декабря 2023
0
Дорогие друзья! От имени редакции Информационного агентства «Тамбов-информ» мы искренне поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть эти яркие праздничные моменты наполнят вашу жизнь радостью, уютом и невероятными впечатлениями.
Copyrights © 2001-2023
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2023 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Св-во о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, области, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги