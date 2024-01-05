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В Тамбовской области выросло число самозанятых на 67%
В результате реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в Тамбовской области отмечается увеличение числа предпринимателей на 2%, а количество самозанятых увеличилось на 67% по сравнению с предыдущим годом, достигнув почти 30 тысяч человек. Кроме того, количество социальных предприятий увеличилось более чем в полтора раза.
Регион входит в десятку лидеров по предоставлению мер поддержки через платформу МСП. Новым предпринимателям предоставлены займы на общую сумму 132,8 миллиона рублей. Также введены меры поддержки для семейного бизнеса на территории области, о чем сообщили в telegram-канале правительства Тамбовской области.
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В прошлом году в Тамбовской области материнский капитал был предоставлен восьмисот десяти женщинам в рамках национального проекта "Демография", ориентированного на поддержку многодетных семей. Этот вид финансовой помощи составил 100 тысяч рублей.
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В результате реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в Тамбовской области отмечается увеличение числа предпринимателей на 2%, а количество самозанятых увеличилось на 67% по сравнению с предыдущим годом, достигнув почти 30 тысяч человек. Кроме того, количество
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