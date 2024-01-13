В Первомайском округе спасатель не смог пройти мимо замерзающего человека Комментариев: 0



Дмитрий, студент промышленно-технологического колледжа в Мичуринске, успешно совмещает учебу с работой пожарным. Вернувшись домой, он обратил внимание на человека, лежащего в снегу, не привлекавшего внимания окружающих. Прохожие и водители проезжали мимо, не оказывая помощи.



Шалаев решил проверить, нуждается ли человек в помощи, но к тому времени было уже поздно. По словам Дмитрия, лежавший в снегу мужчина провел там всю ночь и находился в состоянии обморожения последней степени. После немедленного вызова службы 112 скорая помощь прибыла оперативно, и мужчину доставили в больницу, тем самым спасая его жизнь.



Дмитрий скромно оценил свой поступок, отметив, что его родители воспитали его таким образом. Пресс-служба Пожарно-спасательного центра призвала граждан области проявлять больше внимания к подобным ситуациям, подчеркивая важность каждой секунды, способной спасти жизнь тем, кто нуждается в помощи.



Фото: пресс-служба областного Пожарно-спасательного центра Утром 5 января 20-летний сотрудник из Пожарно-спасательного центра в посёлке Первомайского, Дмитрий Шалаев, выбрал необычный маршрут домой после своей рабочей смены, что в итоге стало решающим моментом в спасении человеческой жизни.Дмитрий, студент промышленно-технологического колледжа в Мичуринске, успешно совмещает учебу с работой пожарным. Вернувшись домой, он обратил внимание на человека, лежащего в снегу, не привлекавшего внимания окружающих. Прохожие и водители проезжали мимо, не оказывая помощи.Шалаев решил проверить, нуждается ли человек в помощи, но к тому времени было уже поздно. По словам Дмитрия, лежавший в снегу мужчина провел там всю ночь и находился в состоянии обморожения последней степени. После немедленного вызова службы 112 скорая помощь прибыла оперативно, и мужчину доставили в больницу, тем самым спасая его жизнь.Дмитрий скромно оценил свой поступок, отметив, что его родители воспитали его таким образом. Пресс-служба Пожарно-спасательного центра призвала граждан области проявлять больше внимания к подобным ситуациям, подчеркивая важность каждой секунды, способной спасти жизнь тем, кто нуждается в помощи.Фото: пресс-служба областного Пожарно-спасательного центра



