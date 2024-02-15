Несмотря на решения судов табачные точки рядом со школами продолжают работать Комментариев: 0



Из документов Советского районного суда следует, что иск в отношении ИП Айрапетяна В.А. (торговая точка «Культ Вейп-шоп») действительно удовлетворен. Заявление было принято к рассмотрению в конце ноября 2023 года, и уже 23 января 2024 года вынесено решение по делу. Иск Роспотребнадзора был удовлетворен, однако, на момент 15 февраля, торговая точка в ТЦ «Рио» продолжает работать.



Аналогичная ситуация происходит с торговой точкой «Табачный бутик Corsar». Исходя из картотеки дел Ленинского районного суда, иск к ИП Десятникову А.В. также принят к рассмотрению в ноябре. В январе было вынесено заочное решение по делу – иск удовлетворен в полном объеме. Однако, торговля продолжается.



Магазин «Хабл Бабл» ИП Манасеряна Г.С. продолжает продажу продукции, несмотря на активные юридические действия. Хотя основной ассортимент состоит из тематических нашивок и сувениров, в продаже также имеются жидкости для «электронок». Официального решения о закрытии точки пока нет. Из документов Октябрьского районного суда следует, что судебное заседание назначено на 19 февраля. Производство по делу было приостановлено из-за пребывания стороны в лечебном учреждении.



Фото: ПроТамбов Управление Роспотребнадзора продолжает активную борьбу с ларьками, в которых осуществляется торговля табачными изделиями, «парилками» и никотиновыми жидкостями. Согласно информации ведомства, суды первой инстанции удовлетворили требования регионального Роспотребнадзора по отношению к торговым точкам «Культ Вейп-шоп», «Табачный бутик Corsar» и другим, - сообщает ПроТамбов.Из документов Советского районного суда следует, что иск в отношении ИП Айрапетяна В.А. (торговая точка «Культ Вейп-шоп») действительно удовлетворен. Заявление было принято к рассмотрению в конце ноября 2023 года, и уже 23 января 2024 года вынесено решение по делу. Иск Роспотребнадзора был удовлетворен, однако, на момент 15 февраля, торговая точка в ТЦ «Рио» продолжает работать.Аналогичная ситуация происходит с торговой точкой «Табачный бутик Corsar». Исходя из картотеки дел Ленинского районного суда, иск к ИП Десятникову А.В. также принят к рассмотрению в ноябре. В январе было вынесено заочное решение по делу – иск удовлетворен в полном объеме. Однако, торговля продолжается.Магазин «Хабл Бабл» ИП Манасеряна Г.С. продолжает продажу продукции, несмотря на активные юридические действия. Хотя основной ассортимент состоит из тематических нашивок и сувениров, в продаже также имеются жидкости для «электронок». Официального решения о закрытии точки пока нет. Из документов Октябрьского районного суда следует, что судебное заседание назначено на 19 февраля. Производство по делу было приостановлено из-за пребывания стороны в лечебном учреждении.Фото: ПроТамбов



