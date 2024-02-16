На выдворение нелегалов с территории Тамбовской области потратят 1,5 млн рублей 0 Тамбовское управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) готовится потратить 1,5 миллиона рублей из федерального бюджета на покупку авиабилетов для выдворения нелегальных мигрантов с территории России. Окончательная стоимость услуги и организация, которая её предоставит, будут определены

На Юге Тамбова нескольким домам улучшили подачу теплоносителя 0 После многочисленных жалоб горожан на проблемы с отоплением в Тамбове поставщик услуг по теплоснабжению «Тамбовтеплосервис» предпринял шаги по улучшению системы подачи теплоносителя в 12 зданиях в центре Тамбова. В частности, было установлено дополнительное насосное оборудование в теплопункте на

В Тамбовской области полицией пресечено производство контрафактного алкоголя 0 В Тамбовской области была успешно пресечена деятельность двух подпольных производственных точек, специализирующихся на изготовлении контрафактного алкоголя. В рамках операции были изъяты две самодельные производственные линии, около 15 тысяч литров спиртосодержащей продукции и 60 тысяч бутылок

В Тамбовской области закуплено 740 новых мусорных контейнеров 0 «Тамбовская сетевая компания» приобрела 740 новых контейнеров для утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). В рамках данной закупки было приобретено 450 пластиковых контейнеров с крышкой объемом 1,1 кубических метров и 290 металлических контейнеров объемом 0,75 кубических метров. Общая сумма

В Доме молодёжи Тамбова запустили сбор гуманитарной помощи 0 В Доме молодёжи Тамбова был организован пункт сбора гуманитарной помощи для военнослужащих. Волонтёры этого дома уже давно активно участвуют в общероссийской акции #МыВместе. Теперь они расширили свою деятельность, предоставляя адресную помощь семьям мобилизованных, консультируя по юридическим

Прокуратура занялась проверкой качества уборки дорог в Тамбовской области 0 Прокурор Тамбовской области, Александр Гулягин, поручил всем своим подразделениям на местах провести всестороннюю проверку, касающуюся как чиновников, так и владельцев автодорог и организаций, ответственных за их обслуживание и очистку, поскольку обледенение дорог является одной из основных причин

Жильцы дома № 131 по ул. Чичканова требуют горячей воды согласно нормативам 0 Жильцы одного из крупнейших многоквартирных домов по улице Чичканова, 131 в Тамбове, столкнулись с серьезными проблемами в получении горячей воды. После обращений в различные инстанции, дело даже дошло до следственных органов и прокуратуры.

В Мичуринске прошли мероприятия посвященные 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана 0 15 февраля – памятная дата для нашей России, в этот день 35 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана. Афганская война, которая продолжалась с 1979 по 1989 гг., стала настоящим испытанием для Советской Армии, выдержать которое удалось благодаря мужеству и преданности своей Родине

Несмотря на решения судов табачные точки рядом со школами продолжают работать 0 Управление Роспотребнадзора продолжает активную борьбу с ларьками, в которых осуществляется торговля табачными изделиями, «парилками» и никотиновыми жидкостями. Согласно информации ведомства, суды первой инстанции удовлетворили требования регионального Роспотребнадзора по отношению к торговым

Пресс – конференция, посвященная 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана 0 В музейной комнате «Боевой Славы» состоялась пресс - конференция, посвященная 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Организатором мероприятия выступил председатель правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз

Арбитражный суд Тамбовской области сохранил лицензию для спиртзавода АО «Амбер Талвис» 0 После проведения проверки Генпрокуратурой возник вопрос о лишении лицензии АО «Амбер Талвис» на производство алкоголя. Однако арбитражный суд Тамбовской области отклонил иск Росалкогольтабакконтроля о лишении лицензии.

Мичуринское отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» продолжает поддерживать солдат в зоне СВО 0 С момента начала специальной военной операции на Украине прошло уже почти 2 года. Вся страна старается помочь нашим бойцам, собирая гуманитарную помощь и отправляя ее в зону боевых действий. Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в области остаётся стабильной 0 Согласно информации от регионального управления Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Тамбовской области остается стабильной.

В сети появился разговор министра Минздрава Тамбовской области с сотрудниками ГИБДД 0 Согласно информации из телеграм-канала Mash, разговор главы Минздрава Тамбовской области Алексея Овчинникова, с сотрудниками ГИБДД был опубликован в Сети.

Жители Тамбовской области жалуются на снег и гололед 0 Поистине сложная ситуация складывается в городе Тамбове и в других муниципалитетах в связи с гололедом и то, что городские службы не принимают действенных мер по решению проблемы.

В Моршанске прошел турнир по волейболу с участием ветеранов - афганцев 0 В преддверии 35-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в г. Моршанске состоялся традиционный волейбольный турнир с участием ветеранов – афганцев. В этом году на соревнования приехали четыре команды из Мичуринска Тамбова, Рассказова и Моршанска. К собравшимся обратились: глава города А.В.

Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о нарушении прав жильцов в Тамбове 0 В областном центре следователи регионального Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовное дело в связи с нарушением прав жильцов дома в Запрудном проезде. В прошлом году две автономные котельные, установленные застройщиком, пришли в негодность. Квартиры в

«Русагро» ожидают новые иски по возмещению ущерба окружающей среде 0 Прокуроры Знаменского и Жердевского районов Тамбовской области были поручены изучить возможность подачи исков о компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде компаниями из группы «Русагро». Об этом было объявлено после заседания межведомственной рабочей группы по соблюдению экологической

Жителей Тамбовской области приглашают присоединиться к проекту «Расскажи миру о своей Родине» 0 Продолжается прием заявок на участие в VI Международном конкурсе "Расскажи миру о своей Родине". Конкурс призван воспитывать у подрастающего поколения чувство любви и уважения к родному краю, а также способствовать развитию дружественных межнациональных отношений, как сообщает пресс-служба

В Покрово-Пригородном в Тамбове столкнулись сразу три автомобиля 0 На западе Тамбова произошло столкновение трёх автомобилей в районе села Покрово-Пригородного.