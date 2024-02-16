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На Юге Тамбова нескольким домам улучшили подачу теплоносителя
Сегодня, 07:42
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После многочисленных жалоб горожан на проблемы с отоплением в Тамбове поставщик услуг по теплоснабжению «Тамбовтеплосервис» предпринял шаги по улучшению системы подачи теплоносителя в 12 зданиях в центре Тамбова. В частности, было установлено дополнительное насосное оборудование в теплопункте на улице Карла Маркса 35/45.
Жители этого района выражали недовольство из-за низкой температуры в отопительной системе неоднократно. Проведенный анализ выявил, что снижение температуры связано с недостаточным давлением в системе. Установка дополнительного насосного оборудования позволит увеличить давление до необходимого уровня.
В настоящее время процесс установки оборудования завершен, и насос запущен на полную мощность. Производятся пуско-наладочные работы, которые будут продолжаться несколько дней. Специалисты будут следить за параметрами теплоносителя у потребителей. Указанный теплопункт обслуживает 9 административных зданий и 3 жилых дома: Сергеева-Ценского, 28, Сергеева-Ценского, 28а, Карла Маркса 35/45.
Фото: администрация города Тамбова
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