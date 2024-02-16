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На выдворение нелегалов с территории Тамбовской области потратят 1,5 млн рублей
Сегодня, 07:45
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Тамбовское управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) готовится потратить 1,5 миллиона рублей из федерального бюджета на покупку авиабилетов для выдворения нелегальных мигрантов с территории России. Окончательная стоимость услуги и организация, которая её предоставит, будут определены в ходе электронного аукциона.
Конкурсная документация предусматривает закупку авиабилетов для мигрантов из Москвы по трём десяткам направлений, включая страны ближнего и дальнего зарубежья, такие как Таджикистан, Узбекистан, Молдова, Грузия, Армения, Казахстан, Нигерия, Египет, Вьетнам, Камерун, Израиль, США, Марокко, Греция и Польша.
В стоимость билетов должны быть включены расходы на авиаперевозку, провоз багажа в пределах бесплатной нормы, страхование пассажира, бронирование, сервисные сборы, налоги и другие обязательные платежи. Срок исполнения контракта запланирован до 31 декабря 2024 года.
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