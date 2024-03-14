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Отменено постановление о прекращении уголовного дела о телефонном мошенничестве
Решение Рассказовского районного суда о прекращении уголовного дела в отношении 19-летнего жителя города Тамбова, обвиняемого в совершении трёх случаев мошенничества по статье 159 часть 2 Уголовного кодекса РФ, было оспорено прокуратурой. В результате этих преступлений потерпевший понес ущерб на сумму более 400 тысяч рублей. Основанием для прекращения дела послужило активное раскаяние обвиняемого, проявленное через возмещение ущерба, публичные извинения в СМИ, а также его юный возраст и положительные характеристики.
Прокурор, не согласившись с решением суда, обжаловал его в апелляционном порядке, утверждая отсутствие примирения с потерпевшими и недостаточное обоснование раскаяния обвиняемого. Тамбовский областной суд, приняв во внимание позицию прокурора, отменил решение районного суда, посчитав, что не были учтены характер и степень общественной опасности преступлений, а также поведение обвиняемого после их совершения.
Дело направлено обратно в Рассказовский районный суд для проведения нового судебного разбирательства.
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