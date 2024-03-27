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Прокуратура через суд обязала администрацию Тамбова снести аварийные дома
Прокуратура Октябрьского района города Тамбова сообщила, что через суд обязала администрацию снести аварийные дома.
Сотрудники ведомства обнаружили нарушения законодательства в области обеспечения безопасности пустующих зданий. Речь идёт о многоквартирных домах по адресам: улица Студенецкая, 4В и улица Чичканова, 3. Эти здания были признаны аварийными и требуют сноса. Жильцов уже выселили, однако здания остаются на своих местах, представляя потенциальную угрозу обществу.
Прокурор подал соответствующие иски в суд, требования по которым были удовлетворены. Суд вынес решение обязать администрацию снести аварийные дома в течение шести месяцев с момента вступления решения в законную силу.
Фото: прокуратура Тамбовской области
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