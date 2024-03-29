Владимир Репин назначен на новый срок 0 На тридцать девятом заседании Тамбовской областной Думы, состоявшемся сегодня, 29 марта, было принято решение о переизбрании Владимира Репина на должность Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области.

Тамбов все больше лишается своей уникальной архитектурной привлекательности 0 Город Тамбов все больше лишается своей уникальной архитектурной привлекательности в погоне за быстрым заполнением бюджета, постепенно теряя свою неповторимую идентичность. Такое мнение высказал депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров, который получил обращение жителей города

Чиновника из Тамбовской области подозревают в разглашении гостайны 0 Согласно информации, предоставленной пресс-службой областного УФСБ, житель Тамбовской области - должностное лицо, стал фигурантом уголовного дела по обвинению в разглашении государственной тайны. В результате проведённых расследований установлено, что подозреваемый, занимающий должность начальника

В реку Жигалка в Тамбове сбрасывают канализационные стоки 0 Местные жители в социальных сетях выразили недовольство из-за сброса канализационных стоков в одну из исторических рек Тамбова – Жигалку. Обратили внимание, что стоки поступают с территории строительной площадки около Ахлебиновской рощи. Специалисты из регионального министерства экологии сегодня,

УФАС включило «Стинэк» в реестр недобросовестных поставщиков 0 УФАС Тамбовской области, в ответ на жалобу Дирекции благоустройства и озеленения, внесло ООО «Стинэк» в список недобросовестных поставщиков. Это решение было вызвано решением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда о расторжении контракта на работы по благоустройству сквера по улице

Прокуратура через суд обязала администрацию Тамбова снести аварийные дома 0 Прокуратура Октябрьского района города Тамбова сообщила, что через суд обязала администрацию снести аварийные дома.

Артем Александров: «Проблемы в сфере дорожного хозяйства требуют немедленного решения» 0 На заседании Тамбовской городской Думы, прошедшем 27 марта, был обсужден вопрос о состоянии дорог. Председатель комитета по ЖКХ и лидер фракции КПРФ Артём Александров, выразил озабоченность тем, что некоторые дорожные участки начинают разрушаться ещё в гарантийный период, вспомнив проблемы на

Поздравляем с юбилеем руководителя ММО ТО ООО «РСВА» И.И. Волкова 0 Сегодня свой юбилей отмечает Председатель Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» — Игорь Иванович Волков.

В Тамбове пока не утвердили план ремонта дорог 0 На очередном заседании Тамбовской городской Думы были внесены изменения в бюджет города на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Основные изменения касаются увеличения внебюджетного финансирования на 438 миллионов рублей. Из этой суммы 300 миллионов рублей будет направлено на формирование

«РКС-Тамбов» не успевает в срок отремонтировать коллектор на Набережной 0 Ремонт большого старого коллектора на набережной в Тамбове снова затягивается. Согласно заявлению «РКС-Тамбов», новый срок окончания работ намечен на конец 2024 года, с началом строительно-монтажных работ в апреле.

В области приняты новые правила содержания домашних животных 0 На территории Тамбовской области региональным департаментом ветеринарии были утверждены новые стандарты для содержания и выгула домашних животных в соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными».

В Тамбовской области подвели итоги муниципальной реформы 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров подвел итоги муниципальной реформы на оперативном совещании в Правительстве региона. В своем телеграм-канале он отметил, что Тамбовская область стала одним из первых регионов, которые реализовали такие масштабные преобразования в течение всего 2023 года.

Проект решения о концессии с «ОРЭС-Тамбов» снова отправили на доработку 0 Состоялось новое заседание комитетов Тамбовской городской Думы, где обсуждался проект решения о заключении концессионного соглашения с АО «ОРЭС-Тамбов», предполагающего передачу электросетевого хозяйства города в концессию без проведения конкурсных процедур.

В Тамбовский области потеплеет до +17 градусов 0 К концу недели в Тамбовской области ожидается потепление до +17 градусов.

В Тамбове отремонтируют исторический дом Феофила Свирчевского 0 В областном центре начался процесс ремонта усадьбы архитектора Феофила Свирчевского, объекта культурного наследия. В настоящее время вокруг фасадов исторического здания установлен забор, а также деревянные контрфорсы.

В Мичуринском округе построили новый газопровод 0 В Мичуринском муниципальном округе успешно завершилось строительство межпоселкового газопровода протяженностью 2,2 км, что позволит обеспечить жителей деревни Андреевки доступом к природному газу.

Тамбовских студентов временно перевели на дистант 0 В связи с терактом в Подмосковье и в целях усиления мер безопасности Министерство образования и науки Тамбовской области сообщило о временном переводе вузов, колледжей и организаций дополнительного образования для детей на дистанционный формат обучения.

Новая концессия в сфере электроснабжения Тамбова вызывает вопросы 0 В Тамбовской городской Думе ведутся обсуждения о заключении концессионного соглашения, направленного на модернизацию и развитие городской электросетевой инфраструктуры. На заседании, которое состоялось 21 марта, депутаты в сопровождении представителей компании «ОРЭС-Тамбов» провели осмотр

Тамбовские дороги рассыпаются после нескольких лет эксплуатации 0 Дороги в Тамбове быстро разрушаются всего за несколько лет эксплуатации, вызывая ежедневные жалобы жителей, особенно весной, когда их состояние ухудшается.

В Тамбовской области отменили массовые мероприятия после теракта в «Крокус Сити Холле» 0 Вчера в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области, по предварительным сведениям, погибло 40 человек, пострадали более 100. Там произошла стрельба, здание оказалось охвачено пожаром.