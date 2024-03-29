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» » Владимир Репин назначен на новый срок

Владимир Репин назначен на новый срок

Вчера, 10:07
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На тридцать девятом заседании Тамбовской областной Думы, состоявшемся сегодня, 29 марта, было принято решение о переизбрании Владимира Репина на должность Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области.

«Депутаты приняли постановление о назначении Владимира Репина Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области. При вступлении в должность Владимир Репин принёс присягу», - сообщили в пресс-службе областной Думы.

Владимир Репин родился 7 января 1959 года в Тамбовской области. Он окончил среднее профессионально-техническое училище № 7 в Тамбове, получив специальность «токарь-универсал 4 разряда». В 1980 году он поступил на службу в органы внутренних дел. Пройдя путь от инспектора до заместителя начальника управления ГИБДД, Репин окончил Московский университет МВД СССР по специальности «Правоведение» и занимал различные должности в региональном УМВД.
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Владимир Репин назначен на новый срок

Вчера, 10:07
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