АО «ТСК» готовится к новому отопительному сезону Комментариев: 0



В прошлом отопительном сезоне объекты теплосетевого хозяйства АО «ТСК» функционировали в штатном режиме, и их состояние на момент окончания периода было оценено как удовлетворительное. Серьёзных технологических нарушений, приводящих к длительным отключениям систем теплоснабжения или чрезвычайным ситуациям, не было зафиксировано. Порывы трубопроводов, вызванные коррозийным износом, устранялись оперативно. Количество таких порывов с отключением потребителей сократилось по сравнению с предыдущим сезоном 2022-2023 годов.



В рамках подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов специалисты АО «ТСК» запланировали проведение гидравлических испытаний теплосетей, обследование работоспособности оборудования котельных и тепловых сетей, а также определили виды и объёмы необходимых работ. Уже произведена закупка материалов и оборудования для проведения ремонтов и устранения возможных нарушений.



Одним из крупных ремонтных мероприятий станет реконструкция трубопровода отопления в городе Моршанске от котельной на ул. Гагарина, 12. Трубопровод, проложенный в подземных каналах на глубине 0,7 метров и подвергающийся воздействию грунтовых вод, будет заменен на надземный. Планируется заменить 350 метров трубы, работы уже начаты: демонтирован старый трубопровод, установлены стойки и началась приварка траверс.



Кроме того, модернизируется котельная на ул. Зеленая, 4а, в Моршанске. Здесь заменяют старый котел КСВ-2,5 на новый КСВа-2,5. Эта котельная обслуживает 21 многоквартирный дом и два объекта социальной сферы (школу и детский сад), обеспечивая их отоплением и горячей водой.



В Мичуринске АО «ТСК» планирует замену подающего и обратного трубопроводов отопления от котельной ВНИИС и котельной на ул. Красная, 97Б. Также будут заменены трубопроводы от котельной на ул. Тамбовская, 110, и проведена замена котла и сетевого насоса в котельной на ул. Федеративная, 68. В котельной ЦГЛ установят новый теплообменник. В котельной №4 в с. Заворонежское на ул. Социалистическая (ЦРБ) заменят сетевой насос и насос котлового контура. В Мичуринске на ул. Липецкое шоссе планируется заменить почти 200 метров магистральной теплотрассы.



Таким образом, АО «ТСК» активно готовится к следующему отопительному сезону, чтобы обеспечить стабильное и безопасное теплоснабжение в регионе.



Фото: АО «ТСК» Недавно в Тамбовской области завершился очередной отопительный сезон, и специалисты «Тамбовской сетевой компании» (АО «ТСК») сразу же приступили к подготовке к следующему осенне-зимнему периоду.В прошлом отопительном сезоне объекты теплосетевого хозяйства АО «ТСК» функционировали в штатном режиме, и их состояние на момент окончания периода было оценено как удовлетворительное. Серьёзных технологических нарушений, приводящих к длительным отключениям систем теплоснабжения или чрезвычайным ситуациям, не было зафиксировано. Порывы трубопроводов, вызванные коррозийным износом, устранялись оперативно. Количество таких порывов с отключением потребителей сократилось по сравнению с предыдущим сезоном 2022-2023 годов.В рамках подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов специалисты АО «ТСК» запланировали проведение гидравлических испытаний теплосетей, обследование работоспособности оборудования котельных и тепловых сетей, а также определили виды и объёмы необходимых работ. Уже произведена закупка материалов и оборудования для проведения ремонтов и устранения возможных нарушений.Одним из крупных ремонтных мероприятий станет реконструкция трубопровода отопления в городе Моршанске от котельной на ул. Гагарина, 12. Трубопровод, проложенный в подземных каналах на глубине 0,7 метров и подвергающийся воздействию грунтовых вод, будет заменен на надземный. Планируется заменить 350 метров трубы, работы уже начаты: демонтирован старый трубопровод, установлены стойки и началась приварка траверс.Кроме того, модернизируется котельная на ул. Зеленая, 4а, в Моршанске. Здесь заменяют старый котел КСВ-2,5 на новый КСВа-2,5. Эта котельная обслуживает 21 многоквартирный дом и два объекта социальной сферы (школу и детский сад), обеспечивая их отоплением и горячей водой.В Мичуринске АО «ТСК» планирует замену подающего и обратного трубопроводов отопления от котельной ВНИИС и котельной на ул. Красная, 97Б. Также будут заменены трубопроводы от котельной на ул. Тамбовская, 110, и проведена замена котла и сетевого насоса в котельной на ул. Федеративная, 68. В котельной ЦГЛ установят новый теплообменник. В котельной №4 в с. Заворонежское на ул. Социалистическая (ЦРБ) заменят сетевой насос и насос котлового контура. В Мичуринске на ул. Липецкое шоссе планируется заменить почти 200 метров магистральной теплотрассы.Таким образом, АО «ТСК» активно готовится к следующему отопительному сезону, чтобы обеспечить стабильное и безопасное теплоснабжение в регионе.Фото: АО «ТСК»



