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Для больницы закупают новые флюорографы
Сегодня, 10:21
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В Тамбовской области планируется закупка новых флюорографов для 13 лечебных учреждений. Согласно извещению о проведении закупки, размещённому в Единой информационной системе «Закупки», общая сумма составляет 124,5 миллиона рублей. Заявки от поставщиков медицинского оборудования принимаются до 18 июня, а итоги аукциона будут подведены 20 июня.
Рентгеновские системы для скрининга органов грудной клетки, или флюорографы, будут установлены в следующих учреждениях:
Мордовская центральная районная больница
Первомайская центральная районная больница
Мичуринская центральная районная больница
Рассказовская центральная районная больница
Мучкапская центральная районная больница
Кирсановская центральная районная больница
Сампурская центральная районная больница
Умётская центральная районная больница
Уваровская центральная районная больница
Жердевская центральная районная больница
Инжавинская центральная районная больница
Городская клиническая больница №4 в Тамбове
Поликлиника №5 областного центра
Средняя стоимость одного аппарата составляет около 9,6 миллиона рублей. Кроме поставки оборудования, продавец обязан собрать, установить и ввести в эксплуатацию медтехнику, а также обучить персонал правилам её эксплуатации. Поставка оборудования планируется с 10 по 25 декабря этого года.
Фото: vendem.ru
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