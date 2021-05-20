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Экс-директор УК «Центральная» пойдет под суд
Сегодня, 15:23
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В ближайшее время в суд будет направлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «УК «Центральная», управляющая компания работает в городе Тамбове.
По версии следствия руководитель управляющей многоквартирными домами компании, получив от конечных потребителей оплату за используемые ресурсы (тепловая энергия и горячая вода), прежде всего от жителей города, намеренно не перечислил их в полном объеме ресурсопоставщикам ПАО «Квадра-Генерирующая компания» и АО «Тамбовские коммунальные системы».
Данные средства он использовал на иные цели.
Руководителя будут судить по ч.1 ст.201 УК РФ.
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