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Антимонопольное управление привлекло к ответственности за сговор на торгах

Сегодня, 11:03
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Антимонопольное управление привлекло к ответственности за сговор на торгахРегиональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России оштрафовало администрацию Староюрьевского округа, две неназванные компании и ООО «ТехСреда» за заключение антиконкурентного соглашения на торгах. Это произошло из-за умышленного искажения названия торгов администрацией муниципалитета, что затруднило поиск аукциона в единой электронной системе. Вместо «оказание услуг по разработке проектов организации дорожного движения автомобильных дорог» торги были названы «оказание услуг по разработке проектной документации для Староюрьевского района».

Это изменение названия сделало закупку менее заметной, что создало барьеры для других участников и обеспечило выигрыш компании «ТехСреда». Администрация также ориентировалась на коммерческое предложение от «ТехСреды» при расчёте цены контракта, что вынудило другие компании отказаться от участия в торгах.

В соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ), все участники антиконкурентного соглашения были оштрафованы. Размер штрафов варьировался от 20 до 100 тысяч рублей в зависимости от их статуса. ООО «ТехСреда» получило максимальный штраф в размере 100 тысяч рублей.
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