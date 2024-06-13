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Жителей области наградили нагрудным знаком «Почетный донор России»
В преддверии Всемирного дня донора крови исполняющий обязанности министра здравоохранения Тамбовской области совместно с главным врачом Тамбовской областной станции переливания крови вручили нагрудные знаки «Почетный донор России» 19 жителям региона.
Среди награждённых оказалась семья Светиковых из Мичуринска, которые сдавали кровь 85 раз. Также был отмечен Сергей Семилетов, получивший диплом в номинации «Лучший донор клеток крови 2023-2024». Он пришёл на мероприятие вместе со своим сыном.
Это событие подчеркнуло важность донорства крови и признало заслуги тех, кто регулярно жертвует свою кровь, помогая спасти жизни других людей.
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В преддверии Всемирного дня донора крови исполняющий обязанности министра здравоохранения Тамбовской области совместно с главным врачом Тамбовской областной станции переливания крови вручили нагрудные знаки «Почетный донор России» 19 жителям региона.
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