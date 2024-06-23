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В области началась работа по включению домов с земельными участками в программу газификации
Сегодня, 17:07
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В Тамбовской области началась работа по включению домов с земельными участками в программу социальной газификации. Владельцы садовых участков уже подали 25 заявок, и в настоящее время заключены четыре договора.
Для получения бесплатного газопровода до домовладений необходимо соблюсти следующие условия:
Садовое товарищество должно располагаться в границах населённого пункта, в котором проложены газораспределительные сети.
Домовладения должны быть предназначены для постоянного проживания и являться объектами индивидуального жилищного строительства.
Заявители должны иметь право собственности на садовые земельные участки и расположенные на них домовладения.
Должен быть протокол общего собрания членов СНТ с соответствующими решениями по вопросам газификации.
Многие садовые товарищества находятся вне границ населённых пунктов. Инвентаризация показала, что в 19 муниципальных и 3 городских округах отсутствуют садовые некоммерческие товарищества. На данный момент на Портал единого оператора газификации внесены только 9 СНТ, имеющих официальную регистрацию в налоговом органе и расположенных в границах газифицированных населённых пунктов. Такие садовые товарищества находятся в городе Котовске, Знаменском и Тамбовском муниципальных округах. В Тамбове, Мичуринске, Моршанске и Мичуринском округе продолжается инвентаризация домов с земельными участками.
Фото: Алексей Бучнев (ТОП 68)
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