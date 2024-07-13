Тамбовчане жалуются на проблему с деревьями в городе Комментариев: 0



Например, на улице Железнодорожной, несмотря на многочисленные обращения, уже второй год не удаляются погибшие деревья, поражённые ясеневой златкой. Жители утверждают, что сухие деревья продолжают стоять, несмотря на опасность, которую они представляют в условиях сильного ветра или других неблагоприятных погодных условий.



Кроме того, в сквере Строителей, где сухие деревья были удалены с детской площадки, погибшие деревья остались стоять всего в десяти метрах от неё, по другую сторону дороги. Жители опасаются, что эти деревья будут оставаться на месте неопределённо долгое время, создавая риски для безопасности.



Проблема также касается центральных улиц Тамбова, где жители жалуются на отсутствие тени и возможности укрыться под деревьями от дождя. По их словам, на центральных улицах либо растут очень молодые деревья, которые ещё не могут обеспечить необходимую тень, либо деревья отсутствуют вовсе.



Эти жалобы подчёркивают необходимость улучшения работы городских служб, занимающихся благоустройством и озеленением, а также более внимательного подхода к планированию и выполнению работ по удалению погибших деревьев и посадке новых.



Фото: Михаил Карасев Жители Тамбова выражают недовольство по поводу проблем с удалением сухих деревьев, которые годами остаются на улицах, создавая неухоженный вид и представляя опасность. В комментариях к публикациям в официальных пабликах администрации города, граждане часто поднимают этот вопрос, особенно акцентируя внимание на то, что работы по удалению деревьев либо выполняются неэффективно, либо проводятся с ошибками.Например, на улице Железнодорожной, несмотря на многочисленные обращения, уже второй год не удаляются погибшие деревья, поражённые ясеневой златкой. Жители утверждают, что сухие деревья продолжают стоять, несмотря на опасность, которую они представляют в условиях сильного ветра или других неблагоприятных погодных условий.Кроме того, в сквере Строителей, где сухие деревья были удалены с детской площадки, погибшие деревья остались стоять всего в десяти метрах от неё, по другую сторону дороги. Жители опасаются, что эти деревья будут оставаться на месте неопределённо долгое время, создавая риски для безопасности.Проблема также касается центральных улиц Тамбова, где жители жалуются на отсутствие тени и возможности укрыться под деревьями от дождя. По их словам, на центральных улицах либо растут очень молодые деревья, которые ещё не могут обеспечить необходимую тень, либо деревья отсутствуют вовсе.Эти жалобы подчёркивают необходимость улучшения работы городских служб, занимающихся благоустройством и озеленением, а также более внимательного подхода к планированию и выполнению работ по удалению погибших деревьев и посадке новых.Фото: Михаил Карасев



