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Работники МБУ «Дирекция городских дорог» в Тамбове жалуются на тяжелые условия труда в жару
Вчера, 11:27
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Работники «Дирекции городских дорог» и ряда других предприятий Тамбова обратились к депутату городской Думы от КПРФ Артёму Александрову с жалобой на тяжелые условия труда, усугубившиеся из-за жары. Они просят содействия в принятии решения о временном сокращении рабочего дня городскими властями и их руководством.
Закон пока не предусматривает сокращение рабочего дня из-за жары — соответствующий проект поправок к ст. 92 Трудового кодекса находится на рассмотрении в Государственной Думе. Однако Роспотребнадзор рекомендует: если температура в рабочем помещении достигает 28,5 градусов, следует сокращать продолжительность рабочего дня на 1 час. При 29 градусах — на 2 часа, при 30,5 градусах — на 4 часа. Работа при температуре наружного воздуха выше 32,5 °C считается опасной, и не рекомендуется проводить работы на открытом воздухе при такой температуре. В таких случаях следует переносить работы на утреннее или вечернее время.
Несмотря на то, что это рекомендации, к ним стоит прислушаться, так как ситуация серьёзная. Схожая проблема наблюдается и на предприятиях, занимающихся благоустройством, уборкой и содержанием территорий.
Артём Александров подчеркнул: «Вопрос развития муниципальных предприятий в сфере благоустройства и содержания города — одна из актуальных тем. К её решению нужно подходить комплексно, включая повышение заработной платы и улучшение условий труда за счёт механизации труда и закупки техники. Труд должен быть соразмерен заработной плате. Если городские власти и руководство подведомственных учреждений не примут меры по улучшению условий труда, прошу надзорные органы провести проверочные мероприятия».
Фото: МБУ «Дирекция городских дорог»
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