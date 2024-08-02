В Тамбове начали назначать новых руководителей советов микрорайонов без собрания с горожанами Комментариев: 0



Заместитель администрации и начальник территориального управления Наталья Трунова подтвердила изменения и отметила, что собрания ещё не проводились.



При этом согласно положению: «2.2. Совет микрорайона формируется в неограниченном количестве членов и состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, руководителей рабочих групп и членов совета. 2.3. Совет микрорайона, совет территории вносит предложения о кандидатурах председателя, заместителя председателя, руководителей рабочих групп из числа членов совета микрорайона, совета территории по согласованию с уполномоченным органом и депутатами Тамбовской городской Думы».



Новые составы микрорайонов не были обсуждены на собраниях.



Артём Александров, руководитель фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе, прокомментировал ситуацию: «Мы уже не первый год наблюдаем постоянное формирование так называемых общественных структур. Были префектуры, советы территорий — как только они не назывались, — но налаживание эффективного взаимодействия между этими структурами и местными органами власти не произошло. Те структуры, которые мы имеем сейчас, нельзя считать истинно народной инициативой, поскольку совет микрорайонов — это орган при администрации, и он в первую очередь отражает интересы администрации, часто противоречащие интересам жителей. Эти органы не то чтобы мертворождённые, но их влияние на принятие решений оставляет желать лучшего, и они не являются формой реализации власти населением через непосредственное самоуправление. В Тамбове структуры управляются администрацией под видом общественности, но реального голоса они не имеют, в отличие от территориального общественного самоуправления, закрепленного на уровне федерального законодательства». Администрация города Тамбова произвела перераспределение "советов микрорайонов" и сменила их руководство без проведения собраний и учета мнения депутатов. Например, ранее председателем совета микрорайона "Вознесенский" был Илья Жаринов, известный своей активной позицией и защитой интересов местных жителей.Заместитель администрации и начальник территориального управления Наталья Трунова подтвердила изменения и отметила, что собрания ещё не проводились.При этом согласно положению: «2.2. Совет микрорайона формируется в неограниченном количестве членов и состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, руководителей рабочих групп и членов совета. 2.3. Совет микрорайона, совет территории вносит предложения о кандидатурах председателя, заместителя председателя, руководителей рабочих групп из числа членов совета микрорайона, совета территории по согласованию с уполномоченным органом и депутатами Тамбовской городской Думы».Новые составы микрорайонов не были обсуждены на собраниях.Артём Александров, руководитель фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе, прокомментировал ситуацию:



