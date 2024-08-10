Росгвардейцы изъяли у охотников 20 единиц оружия 0 В Тамбовской области сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии, совместно с природоохранными структурами, провели оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие», приуроченное к началу осенне-зимнего сезона охоты.

Жители Тамбова задолжали за водоснабжение и водоотведение 94 млн рублей 0 Общий долг жителей Тамбова за водоснабжение и водоотведение на сегодняшний день достиг 94 миллионов рублей. Специалисты сбытового блока «РКС-Тамбов» активно работают с должниками, особенно если задолженность превышает 6 месяцев. В таких случаях дело передается в суд, и к сумме долга добавляются

В области уснувший за рулём водитель устроил ДТП 0 В Тамбовской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей на 449-м километре трассы Р-22 «Каспий».

Жители села Донское выступают против расширения дороги до четырех полос 0 Жители села Донского в Тамбовском муниципальном округе обеспокоены планами расширения и реконструкции дороги «Тамбов — Северный обход г. Тамбова км 3+400-км 13+037, Тамбовский район Тамбовской области». В ответ на эти планы они создали инициативную группу, которая выступает против увеличения

Жильцы дома Чичканова, 131 усомнились в достоверности ответа областных властей по вопросу капремонта 0 Жители дома №131 на улице Чичканова в Тамбове усомнились в достоверности информации, представленной областным правительством в ответ на их жалобу, озвученную во время Прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным. Жильцы обращались с проблемой многолетнего отсутствия капитального ремонта

Представили регоператора объяснили, почему в регионе образуются стихийные свалки 0 В последнее время жители Тамбова всё чаще жалуются на стихийные свалки, которые появляются в разных частях города и остаются без должного внимания, даже со стороны оператора по сбору твёрдых коммунальных отходов. В АО «ТСК» объяснили причины такой ситуации.

ТГУ подписал соглашение со Следственным управлением о сотрудничестве 0 Державинский университет и Следственное управление Следственного комитета РФ по Тамбовской области заключили соглашение о сотрудничестве, целью которого является содействие трудоустройству студентов и выпускников университета, а также удовлетворение потребностей Следственного управления в

Приостановлена работа кафе «Узбечка» в Рассказово из-за кишечной инфекции 0 Рассказовский районный суд постановил приостановить деятельность кафе «Узбечка» в городе Рассказово из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщила объединённая пресс-служба судов Тамбовской области. Заведение будет закрыто на 45 суток.

Домкомы Тамбова предложили избирать руководителей советов микрорайонов путем голосования 0 8 августа состоялось первое заседание обновленного совета микрорайона «Вознесенский» в Тамбове, который был сформирован на базе расформированных ранее советов. В состав нового совета вошли не только территории пятого избирательного округа, но и ряд других районов, включая часть микрорайона «ТЭЦ».

В Правительстве Тамбовской области пояснили сообщения о воздушной тревоге 0 Рано утром в четверг жители Тамбова получили сообщение о воздушной тревоге. В 7:16 в приложении МЧС появилось уведомление: «Красный уровень — воздушная тревога». Спустя три часа МЧС объявило об отбое тревоги.

Первый звонок для школьников прозвенит 2 сентября 0 В этом году День знаний выпадает на воскресенье, поэтому общешкольные линейки в образовательных учреждениях города будут проведены в понедельник, 2 сентября.

Заведующая аптечным пунктом признана виновной в получении взятки 0 Октябрьский районный суд Тамбова признал бывшую заведующую аптечным пунктом областного медучреждения Татьяну Воробьёву виновной в получении взятки по части 3 статьи 290 УК РФ. Ей было назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также суд запретил

В Сампурском районе подрядчик нарушил сроки ремонта дороги 0 Прокуратура Сампурского района провела проверку соблюдения законодательства при реконструкции автомобильной дороги на улице Дружбы в поселке Сатинка. Проект стоимостью более 36 миллионов рублей должен быть завершен к 31 августа 2024 года.

В Сампурском районе подрядчик нарушил сроки ремонта дороги 0 Прокуратура Сампурского района провела проверку соблюдения законодательства при реконструкции автомобильной дороги на улице Дружбы в поселке Сатинка. Проект стоимостью более 36 миллионов рублей должен быть завершен к 31 августа 2024 года.

«Российский Союз ветеранов Афганистана» отмечен благодарностью за поддержку солдат в зоне СВО 0 24 февраля 2022 г. президент России В.В. Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. С самых первых дней ветераны боевых действий под руководством Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

Содержание госслужащих области в первом полугодии 2024 года обошлось в 700 млн рублей 0 Согласно распоряжению областного правительства о публикации данных об исполнении бюджета и численности государственных служащих и работников госучреждений, размещённому на сайте тамбовского Минфина, в первом полугодии 2024 года на содержание государственных гражданских служащих в Тамбовской области

Молодой человек получил пять лет колонии за пьяный дебош, угрозы пистолетом и нападение на полицейского 0 Ленинский районный суд города Тамбова признал 31-летнего мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершённое с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, с использованием предмета, используемого в качестве оружия», и частью

Жительница Тамбова с поддельными правами устроила ДТП у памятника Лермонтову 0 5 августа на перекрёстке улиц Лермонтовской и Карла Маркса в Тамбове произошла авария, в результате которой выяснилось, что виновница управляла автомобилем с фальшивыми правами.

Системы автоматической фиксации на дорогах в Тамбовской области нуждаются в модернизации 0 Комитет по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обсудил модернизацию системы фиксации нарушений в Тамбовской области. Существующая система, включающая 163 комплекса (110 стационарных, 37 передвижных и 16 мобильных), устарела, и только 61 из них соответствует новым федеральным

В Тамбове продают старинный дом на Кронштадтской за 1 рубль 0 В Тамбове продается памятник архитектуры "Дом Михаила Попова" за символическую сумму в 1 рубль. Здание расположено по адресу Кронштадтская, 35 и находится в крайне запущенном состоянии: крыши нет, второй этаж обрушен, окна заколочены досками.