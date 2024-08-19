Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование уголовного дела, связанного с закрытием троллейбусных линий 0 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возобновить расследование уголовного дела, связанного с халатностью должностных лиц администрации Тамбова при закрытии троллейбусных линий (ст. 293 УК РФ). Ранее дело уже возбуждали, но затем закрыли. Повторное внимание к

РСХБ зафиксировал рост спроса на памятные монеты 0 В 2024 году РСХБ зафиксировал рост интереса россиян к памятным монетам. С начала года было продано монет на 39 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными стали серебряные монеты Банка России серии «Спорт» и «Легенды и сказки народов России».

Годовая инфляция в Тамбовской области в июле 2024 года достигла 9% 0 Годовая инфляция в Тамбовской области в июле 2024 года достигла 9%, что выше уровня июня, когда инфляция составляла 7,62%. По данным регионального отделения Банка России, индекс потребительских цен в регионе за месяц вырос на 1,7%, а с начала года на 5,32%.

В Тамбовском округе сожгли гектар дикорастущей конопли 0 15 августа в ходе операции «Мак» сотрудники Россельхознадзора и наркоконтроля выявили дикорастущие заросли конопли на участке в селе Богословка Тамбовского муниципального округа. Растения, занимавшие площадь около 1 гектара, были уничтожены путем скашивания и сжигания, чтобы предотвратить их

Тамбовская область приняла жителей Курской области, эвакуированных из приграничных районов 0 18 августа Тамбовская область приняла первых эвакуированных жителей Курска из приграничных районов. Среди них 65 пожилых людей из Железногорского дома социального обслуживания, многие из которых маломобильны.

Проектирование нового корпуса Кирсановской больницы затягивается на восемь месяцев 0 Проектирование нового корпуса Кирсановской районной больницы затянулось на восемь месяцев, превысив установленные сроки по контракту. ООО "Тамбовпроект", которое должно было завершить работу и пройти государственную экспертизу к 7 декабря прошлого года, до сих пор не выполнило свои обязательства.

Тамбов может вернуть троллейбусы: направлен запрос на федеральное финансирование 0 В Тамбове рассматривается возможность возобновления полноценного троллейбусного движения. Глава администрации города Максим Косенков сообщил, что в Министерство транспорта РФ направлено обращение с просьбой включить Тамбов в новую федеральную программу по развитию городского наземного

В Тамбове пункт приёма стеклотары хотят переоборудовать под кофейню 0 В центре Тамбова бывший пункт приёма стеклотары преобразуют в кофейню. Строение, расположенное на улице Октябрьская, 10, между рестораном в Доме купца Суворова и пятиэтажным жилым домом, получит новый облик, согласованный администрацией города.

Тамбовская область заняла 74-е место по качеству дорог: только 39,3% соответствуют нормативам 0 В Тамбовской области только 39,3% автодорог общего пользования, относящихся к региональному и местному значениям, соответствуют нормативным требованиям. Это самый низкий показатель среди регионов Черноземья, согласно исследованию, проведённому по заказу РИА Новости. В Белгородской области, которая

Открытие школы №3 в микрорайоне «Майский» Тамбова откладывается до ноября из-за задержек строительства 0 Открытие школы №3 в микрорайоне «Майский» в Тамбове откладывается, и она не будет готова к 1 сентября, как планировалось. Задержка связана с несоблюдением сроков строительства со стороны подрядчика, из-за чего сдача объекта, вероятно, произойдет только в ноябре.

В Тамбове организатора выставки животных в ТЦ привлекли за нарушение правил содержания 0 В Тамбове сотрудники регионального управления Россельхознадзора обнаружили нарушения при проведении выставки животных в одном из торговых центров, где были представлены пауки, рептилии и хищные растения.

Жители юга Тамбова требуют срочного ремонта опасного участка дороги на улице Андреевской 0 Жители южной части Тамбова обеспокоены состоянием дороги на улице Андреевской, которая нуждается в срочном ремонте и представляет опасность. Участок дороги от моста мимо гаражей до новой жилой застройки особенно проблемный: в дождливую погоду машины проваливаются в ямы.

Утки в Тамбове гибнут из-за свежего хлеба 0 10 августа в региональное Министерство экологии поступило сообщение о гибели четырёх диких уток в районе Эльдорадо в Тамбове. Специалисты выехали на место и взяли тушки птиц для исследования.

Военного священника из Мичуринского округа наградили орденом Мужества 0 Военный священник иерей Дмитрий Быков из Мичуринского округа был удостоен ордена Мужества за мужественное исполнение пастырского служения в зоне проведения СВО. Об этом сообщается в телеграм-канале «Союз добровольцев Донбасса».

Тамбовчанам приходится требовать от городской администрации выполнения их обязанностей через суд 0 Тамбовчане совместно с депутатом Тамбовской городской Думы Артемом Александровым обратились в прокуратуру с жалобой на отсутствие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах на севере города. Проблемы касаются микрорайонов «Литературный», о создании которого объявили еще в 2018 году, и

В здании «Газпромпроекта» обсудили подготовку кадров для строительной отрасли 0 В здании «Газпромпроекта» состоялось совещание, на котором представители Тамбовской городской Думы, бизнеса, регионального министерства образования, руководства ТГТУ и прессы обсудили создание Центра профессиональных коммуникаций для подготовки кадров в строительной отрасли.

Жители села в Инжавинском округе решили самоорганизоваться для решения вопросов местного значения 0 Жители села Красивка в Инжавинском округе решили самоорганизоваться для защиты своих прав и решения насущных проблем. На собрании инициативной группы обсуждалась необходимость объединения усилий в условиях, когда после ликвидации сельсоветов фактически отсутствуют органы местного самоуправления, а

В Тамбове устанавливают новые дымовые трубы на ул. Астраханской 0 В Тамбове на улице Астраханской, 1/3, начались работы по установке новых дымовых труб в котельной, после того как старые конструкции были повреждены ураганным ветром весной этого года. Одну из соседних труб также пришлось демонтировать, чтобы предотвратить возможное обрушение.

Суд обязал администрацию Тамбова выплатить 12,8 млн рублей за новогодний декор 0 Арбитражный суд Центрального округа поставил точку в споре между администрацией Тамбова и ростовской компанией «Норгрупп» по поводу новогоднего декора. Суд подтвердил решение, согласно которому городские власти обязаны выплатить компании 12,8 миллиона рублей за новогодние украшения, приобретенные в

Катер, перевозивший дачников через Цну в районе ТЭЦ, сломался 0 Жители Тамбова вновь столкнулись с проблемой доступа к своим дачным участкам в районе ТЭЦ. Прогулочный катер, предоставленный городскими властями для организации дачных рейсов, вышел из строя и перестал выполнять перевозки. Как сообщили редакции «ПроТамбова» в администрации города, судно прекратило