Максим Егоров поздравил жителей Новоайдарского округа ЛНР с годовщиной принятия в состав России

Гуманитарная помощь для фронта: вклад Мичуринского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана 0 С начала специальной военной операции по всей стране организован сбор гуманитарной помощи для наших солдат. Государственные и общественные организации, индивидуальные предприниматели, волонтеры и просто неравнодушные граждане собирают и отправляют на фронт все самое необходимое.

В Тамбовской области установили подозреваемого в поджоге травы 0 Сотрудники МОМВД России «Уваровский» установили личность жителя села Шапкино, который поджёг сухую траву. Огонь, подхваченный ветром, распространился на несколько жилых домов, в результате чего сгорели 10 жилых домов и 25 нежилых строений.

Тамбовавтодор объявил конкурс на 1,9 млрд рублей для установки систем фиксации нарушений ПДД 0 Областное казённое учреждение «Тамбовавтодор» объявило конкурс на выбор подрядчика для установки и обслуживания автоматических систем фиксации нарушений ПДД. Начальная стоимость контракта составляет 1,9 миллиарда рублей.

Мичуринск чтит своих героев: баннеры в память о ветеранах локальных войн появились на улицах города 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает вести работу по уличной агитации. Наша ветеранская организация считает своим долгом размещать на улицах города и округа баннеры с изображением наших героев –

Закрытие мусорного полигона в Уварово усложнило ситуацию с утилизацией отходов в Тамбовской области 0 1 октября мусорный полигон в Уварово прекратил свою работу, исчерпав проектную мощность. Это уже третий полигон в регионе, закрывшийся за последние два года. Все три объекта эксплуатировало ООО «КомЭк», известное своими скандальными ситуациями.

Благоустройство Пионерского парка в Тамбове: работы не завершены, несмотря на продление сроков 0 Жители Тамбова продолжают задаваться вопросом о сроках завершения благоустройства Пионерского парка, обращаясь к главе администрации Максиму Косенкову и главе региона Максиму Егорову. Первоначально работы по благоустройству должны были завершиться к 31 июля, однако на данный момент парк по-прежнему

Сергей Гавриш назначен председателем Староюрьевского районного суда Тамбовской области 0 Президент России Владимир Путин своим указом утвердил назначение Сергея Гавриша на должность председателя Староюрьевского районного суда Тамбовской области. Гавриш, который занимает эту должность уже шесть лет, продолжит руководить судом. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой

В Моршанске продолжается капитальный ремонт плотины на Цне: завершение планируется досрочно 0 В Моршанске активно ведутся работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на реке Цна. В настоящее время осуществляется армирование устоев плотины в верхнем бьефе, где вода примыкает к плотине, и готовится бетонно-монолитное строительство. Также произведено сверление отверстий под

В Тамбове 3 и 4 октября пройдут учения по гражданской обороне 0 3 и 4 октября на территории Тамбова будут проходить штабные учения по гражданской обороне. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в рамках тренировки будет отрабатываться выдвижение аварийно-спасательных формирований в район условной чрезвычайной ситуации, а также действия по её

Тамбовстат: задолженность по зарплате в Тамбовской области превысила 5,4 млн рублей 0 Согласно данным Тамбовстата, задолженность по заработной плате на предприятиях Тамбовской области на 1 сентября составила 5 454 000 рублей. Проблемы с выплатами возникли в управляющих компаниях, обрабатывающих производствах и на некоторых предприятиях областного центра.

В Тамбовской области продолжается тушение лесного пожара, жители нескольких посёлков готовы к эвакуации 0 В посёлке Тригуляй, который входит в городской округ Тамбов, с 27 сентября продолжаются работы по тушению масштабного лесного пожара. По данным областного правительства, площадь возгорания достигла 645 гектаров. Жителей населённых пунктов Тригуляй, Рада, Новая Ляда и Красные Казармы подготовили к

В Тамбове Россельхозбанк поддержал легкоатлетический кросс «Державинская миля» 0 В Тамбове при поддержке Россельхозбанка состоялся забег «Державинская миля – 2024», который традиционно проводит ТГУ им. Г.Р. Державина. Забег был приурочен к 87-летию образования Тамбовской области, в нем приняли участие не только студенты, педагоги и сотрудники вуза, но и школьники,

Максим Егоров поздравил жителей Новоайдарского округа ЛНР с годовщиной принятия в состав России 0 30 сентября исполнилось два года со дня принятия в состав Российской Федерации Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. С этой знаменательной датой жителей Новоайдарского округа ЛНР поздравил Глава Тамбовской области Максим Егоров.

Недостроенную школу в Тамбове пытаются продать за 37 миллионов рублей 0 Недостроенная школа в микрорайоне Ласки города Тамбова снова выставлена на торги, на этот раз за 37 миллионов рублей. Объект, расположенный на улице Чкалова, 57, принадлежит городу и уже четырежды пытался найти покупателя, но все предыдущие аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок. Новый

В западной части Тамбова восстановлено водоснабжение после аварии на водоводе 0 Жители западной части Тамбова столкнулись с пониженным давлением холодной воды из-за аварии на сборном водоводе диаметром 300 мм, питающем систему от скважин ВЗУ-4. Течь, обнаруженная на водоводе, привела к необходимости проведения аварийно-восстановительных работ, которые длились в течение дня.

В Притамбовье обострилась ситуация с отсутствием дороги к жилым домам 0 Жители села Большая Липовица Тамбовского округа обратились к Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области Владимиру Репину с просьбой решить проблему транспортной доступности улицы Малая Липовица. На данный момент попасть на эту улицу можно только через сельскохозяйственное поле по

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения охраны труда, приведшего к травмам двух рабочих 0 В Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, которое привело к серьёзным травмам двух рабочих в городе Рассказово. По данным следствия, индивидуальный предприниматель, на которого работали пострадавшие, подозревается в нарушении требований охраны труда,

Министерство юстиции и безопасности области предоставило обновленную информацию о лесном пожаре под Тамбовом 0 Министерство юстиции и региональной безопасности Тамбовской области обновило данные о пожаре, охватившем лес вблизи посёлка Тригуляй. Специалисты продолжают мониторинг зоны возгорания, дежурные бригады будут находиться на месте в течение всей ночи. Утром к работам по контролю и локализации пожара

Лесной пожар в районе Тамбова активно тушат 0 27 сентября Тамбов накрыло густым дымом, который быстро привлёк внимание горожан. Фото и видео с сильным задымлением начали активно распространяться в соцсетях. Причиной стало масштабное возгорание леса в районе посёлка Тригуляй, который входит в состав городского округа город Тамбов.

Максим Егоров вручил медали «За содействие СВО» на церемонии в честь 87-летия Тамбовской области 0 В учебном театре Державинского университета прошла торжественная церемония награждения, приуроченная к 87-летию Тамбовской области и двухлетию со дня основания благотворительного фонда «Развитие Тамбовщины». Впервые глава региона Максим Егоров вручил медали «За содействие СВО». Этой наградой