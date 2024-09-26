|
Максим Егоров вручил медали «За содействие СВО» на церемонии в честь 87-летия Тамбовской области
Сегодня, 09:41
Комментариев: 0
Версия для печати
В учебном театре Державинского университета прошла торжественная церемония награждения, приуроченная к 87-летию Тамбовской области и двухлетию со дня основания благотворительного фонда «Развитие Тамбовщины». Впервые глава региона Максим Егоров вручил медали «За содействие СВО». Этой наградой отмечают не только участников боевых действий, но и волонтёров, благотворителей и строителей, оказывающих помощь в освобождённых регионах, вернувшихся в состав России.
Максим Егоров подчеркнул, что содействие военнослужащим в рамках специальной военной операции — приоритет, обозначенный президентом Владимиром Путиным. Он поблагодарил жителей региона за поддержку СВО и заверил, что награждения будут продолжены.
Жители Тамбовской области активно помогают военнослужащим с первых дней СВО, в том числе через фонд «Развитие Тамбовщины», созданный при поддержке главы региона. За два года в фонд поступило более 500 миллионов рублей, которые направляются на закупку необходимого оборудования для военных, включая беспилотники, радиостанции и автозапчасти.
Также во время недавней «Прямой линии с Максимом Егоровым» жители Новоайдара обратились с просьбой помочь благоустроить центральный парк. Максим Егоров подтвердил, что помощь будет оказана, и профильное министерство уже работает над этим вопросом.
Фото: Павел Васильев
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.