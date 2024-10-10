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Неделя Китая в Тамбове: лекции, выставки и деловые встречи в честь 75-летия КНР

Сегодня, 08:07
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Неделя Китая в Тамбове: лекции, выставки и деловые встречи в честь 75-летия КНРВ этом году отмечается 75-летие со дня образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между СССР и Китаем. В честь этой знаменательной даты по всей России проходят праздничные мероприятия, и Тамбов не стал исключением. С 15 по 19 октября 2024 года в городе состоится «Неделя Китая в Тамбове − 2024», организованная Тамбовским региональным отделением Общества российско-китайской дружбы, ТГУ имени Г.Р. Державина, Тамбовским центром сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» и Тамбовской областной картинной галереей.

Программа включает академические, культурные и экономические мероприятия, которые охватят разные площадки города. Мероприятия рассчитаны на аудиторию 12+.

15 и 16 октября известный российский китаист и доцент кафедры востоковедения МГИМО Иван Зуенко проведёт презентацию своей книги «Китай в эпоху Си Цзиньпина» и выступит с лекцией на ту же тему. Презентация книги состоится 15 октября в 19:00 в книжном магазине «Читай-город» (ул. Коммунальная, 21б), а лекцию можно будет послушать 16 октября в 10:40 в Институте образования и общественных наук ТГУ (ул. Советская, 181и).

17 октября в 15:00 откроется выставка китайской каллиграфии профессора Ци Мина, известного мастера и вице-президента Академии по каллиграфии и живописи при центральном телевидении КНР. Выставка пройдет в Малом зале Тамбовской областной картинной галереи. Особенностью мероприятия станет приезд в Тамбов потомка Конфуция в 76-м поколении — Кун Линмина, который также примет участие в открытии выставки.

18 октября с 11:00 начнется экономическая программа для тамбовского бизнеса, организованная в формате заседания Союза РОР «ТО АПП» с участием представителей провинции Шаньдун в РФ и Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей. В этот же день в 13:00 состоится круглый стол по российско-китайским отношениям, главным спикером которого станет Галина Куликова, первый заместитель Председателя ОРКД. Вечером, в 16:30, в учебном театре ТГУ (ул. Советская, 6) пройдёт торжественное заседание и праздничный концерт, посвящённые 75-летию КНР и российско-китайской дружбы.

19 октября для детей в 15:00 в картинной галерее будет организована программа «Китайская сказка» и мастер-класс по китайской живописи от Натальи Егоровой. Юные участники смогут услышать сказку «Обезьяна и крокодил» и попробовать свои силы в традиционной китайской живописи.

Мероприятия продолжатся академическими и образовательными встречами, включая онлайн-участие китайской стороны. В рамках «Недели Китая» в Тамбов прибудут делегации Центрального Правления ОРКД, представители китайского бизнеса и партнёрских организаций Державинского университета из КНР.
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