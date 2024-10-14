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Преподаватель МГИМО Иван Зуенко представил свою книгу «Китай в эпоху Си Цзиньпина» в Тамбове
Сегодня, 11:08
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Молодой китаист и преподаватель МГИМО МИД РФ Иван Зуенко посетил Тамбов по приглашению Державинского университета в рамках «Недели Китая в Тамбове − 2024», приуроченной к 75-летию Китайской Народной Республики и установлению российско-китайских дипломатических отношений.
Первым мероприятием его визита стала презентация книги «Китай в эпоху Си Цзиньпина», прошедшая в книжном магазине «Читай город». Книга, написанная в прошлом году, представляет собой сборник очерков о ключевых изменениях, произошедших в политической, социальной и экономической жизни Китая с момента избрания Си Цзиньпина председателем КПК в 2012 году на XIX съезде партии.
По мнению Зуенко, правление Си Цзиньпина знаменует не начало новых реформ, а скорее корректировку последствий реформ Дэн Сяопина. Автор отмечает, что Си Цзиньпин активно борется с коррупцией, наводит порядок в стране и укрепляет единство партии.
После презентации Иван Зуенко ответил на вопросы присутствующих, что привело к оживлённой и интересной дискуссии. Среди вопросов были перспективы российско-китайских отношений, взаимодействие Китая с США, а также обсуждение китайской концепции «единой судьбы человечества».
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