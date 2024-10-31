|
|
Оксана Мордасова возглавила Никифоровский муниципальный округ в Тамбовской области
Совет депутатов Никифоровского муниципального округа Тамбовской области единогласно избрал Оксану Мордасову на должность главы округа. Решение о её назначении поддержали все 15 депутатов, как сообщил губернатор Максим Егоров.«Поздравляю Оксану Юрьевну с назначением! Быть главой муниципалитета — ответственная задача, требующая опыта и знаний в сфере муниципальной службы. Уверен, что наше сотрудничество будет успешным и принесёт пользу для жителей и развития Никифоровского округа»,
— отметил Егоров в социальных сетях, пожелав новому главе успехов в работе.
Фото: Дмитрий Хатунцев
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В Тамбове продолжает нарастать возмущение жителей вокруг благоустройства сквера Баратынского, - сообщает «ПроТамбов». Первоначально работы должны были завершиться к 1 сентября, но подрядчик ООО «Тамос» расторг контракт, сославшись на невозможность выполнения условий в срок из-за непредвиденных
ОМВД России по городу Мичуринску Тамбовской области возбудило уголовное дело по факту хищения 1,7 млн рублей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По информации прокуратуры, дело возбуждено по статье 159 УК РФ, ч. 4, предусматривающей до десяти лет лишения свободы. Личность
Совет депутатов Никифоровского муниципального округа Тамбовской области единогласно избрал Оксану Мордасову на должность главы округа. Решение о её назначении поддержали все 15 депутатов, как сообщил губернатор Максим Егоров.
Областной суд в Тамбове поддержал ранее вынесенное решение районного суда о передаче в государственную собственность активов международного алкогольного холдинга SPI Group, которым владеет Юрий Шефлер, владелец брендов Stolichnaya и Moskovskaya. Информация о том, по чьей жалобе суд рассматривал
Более двух с половиной лет ветераны Мичуринского отделения Тамбовской области, входящего в «Российский Союз ветеранов Афганистана», активно занимаются сбором и отправкой гуманитарных грузов для бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. Как люди, прошедшие через испытания
Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Мичуринского района на срок пять лет назначен младший советник юстиции Алексей Викторович Лебедев. Он сменил на этом посту Юрия Плужникова.
С 1 ноября отделения скорой помощи всех центральных районных больниц (ЦРБ) Тамбовской области передаются в подчинение областной станции скорой помощи и медицины катастроф. В связи с этой реорганизацией прежние городские номера для приёма вызовов более не функционируют.
Следственное управление Следственного комитета РФ по Тамбовской области начало уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке дать взятку должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).
Арбитражный суд Тамбовской области принял решение продлить срок конкурсного производства в отношении управляющей компании «Новый дом» до 15 апреля 2025 года. Это стало возможным по запросу конкурсного управляющего Ксении Спириной, которая отметила, что конкурсная масса ещё не сформирована
Администрация Мичуринска расторгла договор с подрядчиком, выполнявшим работы по благоустройству исторической части улицы Советской. Контракт на сумму более 95 млн рублей был заключён в марте 2023 года в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Средства город получил благодаря победе во
В Тамбове на улице Мичуринской, в районе дома № 72, уже пять месяцев зияет огромная яма, вырытая для замены старых труб. Эта коммунальная разрытия шириной в весь тротуар и протяжённостью около 50 метров оставила жителей и активистов регионального Народного фронта в недоумении.
В городе Уварово Тамбовской области подходят к завершению работы по рекультивации полигона площадью 8 гектаров в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Министр экологии и природных ресурсов области Алла Албегова сообщила в своем телеграм-канале, что объект планируют
Проблема бездомных собак остаётся острой в Тамбове, где местные жители регулярно сталкиваются с крупными стаями безнадзорных животных. Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру», бездомные собаки появляются почти во всех районах города, вызывая опасения у горожан. Так, одна из местных жительниц, Елена
С начала 2024 года в Тамбове вводится туристический налог для гостей города, которые остаются в местных гостиницах более чем на сутки. Новая ставка, утверждённая городской думой, составит 1% от стоимости проживания. К 2029 году планируется постепенное увеличение налога до 5%. В то же время
В Котовске крупная авария на теплосетях оставила значительное количество жителей без отопления. Как сообщает Центр управления регионом (ЦУР), от котовчан поступило около 300 жалоб, и по информации на данный момент, без тепла остаются примерно 50 домов из 227.
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает активно проводить военно – патриотическую работу с молодежью г. Мичуринска и Мичуринского муниципального округа и приглашает в музейную комнату «Боевой Славы»
С 28 октября по 2 ноября россияне будут работать шесть дней подряд в соответствии с производственным календарём, утверждённым Правительством РФ, сообщает ТАСС.
Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, вновь запросил доклад по уголовному делу о нарушении прав сирот и переселенцев из аварийного жилья, переселённых в 2019 году в дом на Запрудном проезде в Тамбове.
На дороги Тамбовской области, разрушившиеся спустя короткое время после сдачи, было потрачено около 2,3 млрд рублей. Речь идет о трёх участках: дорога до Сосновки стоимостью 1,3 млрд рублей, принятая в декабре 2022 года, а также участки до Жердевки за 432 млн рублей и в Пичаевском округе за 650 млн
Предложение администрации Тамбова о введении туристического налога вызвало широкий резонанс среди местных жителей и представителей общественности. На следующей неделе решение должны принять депутаты Тамбовской городской Думы. Идея предполагает, что гости города, останавливающиеся в гостиницах на
Минувшей ночью минимум 11 украинских беспилотников пытались атаковать территорию Тамбовской области, сообщил губернатор Максим Егоров в Telegram.