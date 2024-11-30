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В Тамбове готовят капитальный ремонт Триумфального спуска к Тезикову мосту
Вчера, 09:28
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В 2024 году в Тамбове начнётся капитальный ремонт Триумфального спуска, ведущего к Тезикову мосту. Администрация города объявила конкурс на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации. На эти цели в бюджете предусмотрено 3,7 млн рублей. Итоги торгов будут подведены 9 декабря.
Триумфальный спуск, открытый в 2012 году в честь 200-летия победы над Наполеоном, изначально задумывался как памятный архитектурный объект, символизирующий подвиг тамбовчан в Отечественной войне 1812 года. Лестница, украшенная горельефами, должна была стать украшением города.
Однако конструкция, возведённая без учёта особенностей местности и с использованием некачественных материалов, быстро пришла в упадок. За последние годы спуск неоднократно ремонтировали за счёт бюджета, но недостатки устранены не были. Весной 2024 года городские власти признали, что объект требует полного демонтажа и реконструкции.
Новый проект должен предусматривать устранение прежних ошибок, учёт геологических особенностей местности и использование качественных материалов. Цель реконструкции — создать устойчивую, безопасную и долговечную конструкцию, которая станет достойным символом исторического наследия Тамбова.
Реализация проекта станет важным этапом благоустройства городских территорий и, как надеются власти, позволит устранить многолетнюю проблему, вызывающую критику горожан.
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