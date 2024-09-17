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«Триумфальный спуск» на Набережной Тамбова продолжает разрушаться
Сегодня, 12:17
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«Триумфальный спуск» на Набережной Тамбова, торжественно открытый в 2012 году, продолжает разрушаться, вызывая разочарование у жителей города. Всё лето тамбовчане наблюдали за его дальнейшим обветшанием, а ремонт так и не был начат. Ещё весной городские власти признали, что проект спуска был ошибкой — как идея, так и само исполнение. Основной проблемой стал красный кирпич, использованный в строительстве лестницы, который из-за воздействия влаги и морозов начал разрушаться.
В апреле сообщалось, что старый спуск будет полностью демонтирован, а на его месте появится новый, выполненный из более прочного материала — бетона. Однако, несмотря на обещания, работы не были начаты. В СМИ и соцсетях горожане активно обсуждают отсутствие средств на ремонт, и подозревают, что на реконструкцию в бюджете города снова не хватает денег.
Администрация города пояснила, что в настоящее время лишь готовятся документы для проведения конкурса на разработку проекта реконструкции. Процедура это длительная, и с учётом всех этапов конкурса дело может затянуться на долгие годы.
Местные жители с сожалением вспоминают прежнюю простую железную лестницу, которая, по их словам, простояла со времён Ленина и была надёжной. Сейчас же спуск находится в опасном состоянии и фактически недоступен для использования.
Фото: Тамбовский репортер
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