«Триумфальный спуск» на Набережной Тамбова продолжает разрушаться Комментариев: 0



В апреле сообщалось, что старый спуск будет полностью демонтирован, а на его месте появится новый, выполненный из более прочного материала — бетона. Однако, несмотря на обещания, работы не были начаты. В СМИ и соцсетях горожане активно обсуждают отсутствие средств на ремонт, и подозревают, что на реконструкцию в бюджете города снова не хватает денег.



Администрация города пояснила, что в настоящее время лишь готовятся документы для проведения конкурса на разработку проекта реконструкции. Процедура это длительная, и с учётом всех этапов конкурса дело может затянуться на долгие годы.



Местные жители с сожалением вспоминают прежнюю простую железную лестницу, которая, по их словам, простояла со времён Ленина и была надёжной. Сейчас же спуск находится в опасном состоянии и фактически недоступен для использования.



Фото: Тамбовский репортер «Триумфальный спуск» на Набережной Тамбова, торжественно открытый в 2012 году, продолжает разрушаться, вызывая разочарование у жителей города. Всё лето тамбовчане наблюдали за его дальнейшим обветшанием, а ремонт так и не был начат. Ещё весной городские власти признали, что проект спуска был ошибкой — как идея, так и само исполнение. Основной проблемой стал красный кирпич, использованный в строительстве лестницы, который из-за воздействия влаги и морозов начал разрушаться.В апреле сообщалось, что старый спуск будет полностью демонтирован, а на его месте появится новый, выполненный из более прочного материала — бетона. Однако, несмотря на обещания, работы не были начаты. В СМИ и соцсетях горожане активно обсуждают отсутствие средств на ремонт, и подозревают, что на реконструкцию в бюджете города снова не хватает денег.Администрация города пояснила, что в настоящее время лишь готовятся документы для проведения конкурса на разработку проекта реконструкции. Процедура это длительная, и с учётом всех этапов конкурса дело может затянуться на долгие годы.Местные жители с сожалением вспоминают прежнюю простую железную лестницу, которая, по их словам, простояла со времён Ленина и была надёжной. Сейчас же спуск находится в опасном состоянии и фактически недоступен для использования.Фото: Тамбовский репортер



