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В Никифоровском округе Тамбовской области арендная плата за огороды выросла в 10 раз
Сегодня, 10:05
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В Никифоровском муниципальном округе Тамбовской области произошло резкое увеличение арендной платы за использование земельных участков под огородничество. Сельские жители выражают недовольство многократным подорожанием.
24 декабря 2024 года депутаты Совета депутатов округа внесли изменения в решение № 167 от 29 февраля 2024 года, регулирующее порядок определения размера арендной платы. В результате, ставка возросла с 0,3 процента до 3 процентов за 1000 квадратных метров в год. Это решение затронуло земельные участки, предоставленные без проведения торгов, и находящиеся в муниципальной собственности.
Заместитель главы администрации округа, Ираида Попова, пояснила, что ранее процентная ставка в Никифоровском округе была одной из самых низких в регионе. В соседних округах ставки были значительно выше: в Мичуринском округе — 7,5 процента, в Петровском — 5,4 процента.
Местные жители, в свою очередь, высказывают недовольство таким увеличением и опасаются, что высокие цены заставят их отказаться от использования земель для огородничества. Как отмечают сельчане, если не заниматься огородами, земли могут зароснуть бурьяном. Администрация округа подчеркнула, что увеличение арендной платы касается исключительно «незамежёванных» земельных участков.
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