|
ЦУР Тамбовской области: работа с обращениями жителей за неделю
Сегодня, 09:34
Комментариев: 0
Версия для печати
С 11 по 17 января Центр управления регионом (ЦУР) Тамбовской области обработал 979 сообщений от жителей, поступивших через социальные сети и систему «Инцидент менеджмент».
Основные темы обращений:
- Уборка снега и наледи на дорогах и тротуарах.
- Жалобы на некачественное покрытие дорог и вопросы ремонта дорожного полотна.
- Проблемы ЖКХ: водоснабжение, качество воды, перебои с отоплением.
- Вопросы благоустройства.
Особенно активными оказались жители Тамбова, Мичуринска и Котовска.
Так, жительница дома №2Б по улице Октябрьской в Тамбове сообщила о проблемах с отоплением. После обращения в ЦУР информацию передали в городскую администрацию. Замглавы администрации сообщила заявительнице о планируемом выезде специалистов, которые устранили проблему на следующий день. Спустя два дня жительница поблагодарила за оперативное решение.
Жители региона могут сообщить о проблеме через:
- Социальные сети ЦУР.
- Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».
- Заявки направляются в соответствующие государственные и муниципальные органы для быстрого реагирования.
- ЦУР продолжает мониторинг обращений, чтобы оперативно решать актуальные вопросы жителей региона.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.