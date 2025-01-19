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Telegram-бот «Чистый город 68» помогает решать вопросы с ТКО в Тамбове

Сегодня, 09:47
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Telegram-бот «Чистый город 68» помогает решать вопросы с ТКО в ТамбовеЗапущенный в декабре Telegram-бот «Чистый город 68», созданный «Тамбовской сетевой компанией», уже обработал заявки от 1 298 пользователей. Благодаря этому инструменту тамбовчане могут оперативно подавать обращения, связанные с вопросами по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), что значительно ускоряет решение таких проблем.

Как сообщают представители АО «ТСК», в декабре наиболее частыми обращениями были заявки на вывоз ТКО и сообщения о появлении несанкционированных свалок около контейнерных площадок. Информация о таких свалках, хотя их ликвидация и не входит в обязанности регионального оператора, оперативно передается в администрацию города для дальнейшего устранения.

Среди других острых вопросов — выброс отходов с автомобилей за пределами мест накопления. Недавний пример такой ситуации зафиксирован на улице Менделеева, 3а и 7, где в контейнеры для крупногабаритных отходов были выгружены строительные материалы.
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Telegram-бот «Чистый город 68» помогает решать вопросы с ТКО в Тамбове

Сегодня, 09:47
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Запущенный в декабре Telegram-бот «Чистый город 68», созданный «Тамбовской сетевой компанией», уже обработал заявки от 1 298 пользователей. Благодаря этому инструменту тамбовчане могут оперативно подавать обращения, связанные с вопросами по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), что значительно

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