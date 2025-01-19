Telegram-бот «Чистый город 68» помогает решать вопросы с ТКО в Тамбове 0 Запущенный в декабре Telegram-бот «Чистый город 68», созданный «Тамбовской сетевой компанией», уже обработал заявки от 1 298 пользователей. Благодаря этому инструменту тамбовчане могут оперативно подавать обращения, связанные с вопросами по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), что значительно

ЦУР Тамбовской области: работа с обращениями жителей за неделю 0 С 11 по 17 января Центр управления регионом (ЦУР) Тамбовской области обработал 979 сообщений от жителей, поступивших через социальные сети и систему «Инцидент менеджмент».

Евгений Первышов назначил новых руководителей министерств ЖКХ и туризма в Тамбовской области 0 Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов утвердил Константина Шульгина исполняющим обязанности министра ЖКХ и ТЭК, а Станислава Дзасохова — исполняющим обязанности министра туризма.

В Тамбовской области более 6300 человек приняли участие в крещенских купаниях 0 В ночь на Крещение в Тамбовской области традиционные купания привлекли свыше 6300 человек, из которых около 2000 окунулись в купели в Тамбове.

В Тамбове военные следователи провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства 0 Сотрудники военного следственного отдела по Тамбовскому гарнизону совместно с представителями военных комиссариатов Тамбова и Липецка провели серию рейдов, направленных на борьбу с незаконной миграцией и выявление лиц, уклоняющихся от постановки на воинский учет и призыва.

В Тамбове рассмотрели пути сохранения историко-культурного наследия на круглом столе 0 18 января в зале Торгово-промышленной палаты Тамбовской области состоялся круглый стол ВООПИК, посвящённый «Актуальным проблемам сохранения наследия». Мероприятие объединило экспертов по реставрации, представителей общественных организаций, владельцев памятников, а также официальных лиц, в том

В Никифоровском округе Тамбовской области арендная плата за огороды выросла в 10 раз 0 В Никифоровском муниципальном округе Тамбовской области произошло резкое увеличение арендной платы за использование земельных участков под огородничество. Сельские жители выражают недовольство многократным подорожанием.

Тамбовское отделение Всероссийского общества инвалидов подало новый иск о банкротстве 0 Тамбовское региональное отделение «Всероссийского общества инвалидов» подало новый иск о своём банкротстве. Общая сумма долга организации составляет 456,5 тысяч рублей. Заявление было принято в производство арбитражным судом Тамбовской области, и заседание по проверке обоснованности иска назначено

Следственный комитет России проверяет состояние школы в селе Балыклей Тамбовской области 0 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту ненадлежащего состояния школы в селе Балыклей Инжавинского округа Тамбовской области. Проблемы с состоянием здания, построенного в 1980-х годах, стали известны после того, как в школе

Торговые ряды на центральном рынке Тамбова будут выставлены на торги для восстановления 0 Архитектурный ансамбль Торговых рядов на центральном рынке Тамбова будет предложен инвесторам на торгах с возможностью воспользоваться льготным кредитом для реставрации. Памятник архитектуры, площадью около 7 тысяч кв. метров, находится в неудовлетворительном состоянии и станет частью программы

На торги выставлено имущество бизнесмена Джамала Шамояна 0 В рамках дела о банкротстве Джамала Шамояна на аукцион выставлено нежилое помещение в доме № 39 по улице Советской в Тамбове. Конкурсный управляющий Андрей Коняхин объявил о торгах, которые запланированы на 27 февраля. Заявки начнут принимать с 20 января. Начальная стоимость помещения площадью

Аграрии Тамбовской области готовятся к весенним полевым работам 0 В Тамбовской области началась подготовка к весенней посевной кампании. Для обеспечения её проведения в штатном режиме создан областной оперативный сельскохозяйственный штаб. В ближайшее время аналогичные штабы начнут работу в муниципальных округах региона.

Преподавателя вуза Тамбовской области подозревают во взяточничестве 0 В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы одного из вузов по факту получения взяток. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по региону на основании материалов, предоставленных УФСБ России.

Оксана Соловьёва вновь возглавила Арбитражный суд Тамбовской области 0 Оксана Соловьёва назначена председателем Арбитражного суда Тамбовской области на очередной шестилетний срок. Указ о её назначении, наряду с другими решениями о судейских назначениях, подписал Президент РФ 16 января 2025 года.

Прокуратура выявила нарушения в содержании и ремонте дорог в Тамбовской области 0 Прокуратура Тамбовской области продолжает фиксировать нарушения в зимнем содержании и ремонте автомобильных дорог. Руководители трёх организаций — «Ржаксинское ДСО», «Дормострой» и «Комэнергосервис» — привлечены к административной ответственности. В Ржакинском районе из-за снежного наката и

Прокуратура заставила отремонтировать разрушающуюся трансформаторную подстанцию в Тамбове 0 Муниципальные власти Тамбова вновь оказались не способны оперативно решить проблему без вмешательства прокуратуры. Только после проверки надзорного органа удалось добиться ремонта трансформаторной подстанции №227 на улице Володарского, состояние которой угрожало безопасности местных жителей.

Поставщик оштрафован за фальсификацию молочной продукции для детского сада в Тамбовской области 0 Тамбовский суд вынес решение о наложении штрафа на поставщика, который поставил в дошкольное учреждение некачественную молочную продукцию. Согласно информации регионального УФАС, нарушив условия контракта, поставщик поставил в МБДОУ «Детский сад „Колобок“» сливочное масло, не соответствующее

В Тамбовской области зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом 0 Федеральный оперативный штаб опубликовал данные по заболеваемости COVID-19 за вторую неделю 2025 года. В период с 6 по 12 января в Тамбовской области зарегистрировали 26 новых случаев коронавируса. Этот показатель втрое превысил данные прошлой недели, когда зафиксировали всего 8 заболевших.

Екатерина Иванова назначена исполняющей обязанности ректора МичГАУ 0 Сергей Жидков завершил свою работу в должности ректора Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ), которую занимал с марта 2022 года. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте», отметив, что университет сыграл важную роль в его профессиональном становлении, но настало

В Тамбовской области зафиксирован очередной инцидент с беспилотниками 0 В ночь на 15 января в посёлке Новая Ляда Тамбовского муниципального округа был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), об этом сообщили в региональном правительстве. Дрон повредил жилой дом, выбив окна и двери. По словам представителей властей, разрушения незначительны.