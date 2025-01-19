|
|
Telegram-бот «Чистый город 68» помогает решать вопросы с ТКО в Тамбове
Запущенный в декабре Telegram-бот «Чистый город 68», созданный «Тамбовской сетевой компанией», уже обработал заявки от 1 298 пользователей. Благодаря этому инструменту тамбовчане могут оперативно подавать обращения, связанные с вопросами по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), что значительно ускоряет решение таких проблем.
Как сообщают представители АО «ТСК», в декабре наиболее частыми обращениями были заявки на вывоз ТКО и сообщения о появлении несанкционированных свалок около контейнерных площадок. Информация о таких свалках, хотя их ликвидация и не входит в обязанности регионального оператора, оперативно передается в администрацию города для дальнейшего устранения.
Среди других острых вопросов — выброс отходов с автомобилей за пределами мест накопления. Недавний пример такой ситуации зафиксирован на улице Менделеева, 3а и 7, где в контейнеры для крупногабаритных отходов были выгружены строительные материалы.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Запущенный в декабре Telegram-бот «Чистый город 68», созданный «Тамбовской сетевой компанией», уже обработал заявки от 1 298 пользователей. Благодаря этому инструменту тамбовчане могут оперативно подавать обращения, связанные с вопросами по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), что значительно
С 11 по 17 января Центр управления регионом (ЦУР) Тамбовской области обработал 979 сообщений от жителей, поступивших через социальные сети и систему «Инцидент менеджмент».
Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов утвердил Константина Шульгина исполняющим обязанности министра ЖКХ и ТЭК, а Станислава Дзасохова — исполняющим обязанности министра туризма.
В ночь на Крещение в Тамбовской области традиционные купания привлекли свыше 6300 человек, из которых около 2000 окунулись в купели в Тамбове.
Сотрудники военного следственного отдела по Тамбовскому гарнизону совместно с представителями военных комиссариатов Тамбова и Липецка провели серию рейдов, направленных на борьбу с незаконной миграцией и выявление лиц, уклоняющихся от постановки на воинский учет и призыва.
18 января в зале Торгово-промышленной палаты Тамбовской области состоялся круглый стол ВООПИК, посвящённый «Актуальным проблемам сохранения наследия». Мероприятие объединило экспертов по реставрации, представителей общественных организаций, владельцев памятников, а также официальных лиц, в том
В Никифоровском муниципальном округе Тамбовской области произошло резкое увеличение арендной платы за использование земельных участков под огородничество. Сельские жители выражают недовольство многократным подорожанием.
Тамбовское региональное отделение «Всероссийского общества инвалидов» подало новый иск о своём банкротстве. Общая сумма долга организации составляет 456,5 тысяч рублей. Заявление было принято в производство арбитражным судом Тамбовской области, и заседание по проверке обоснованности иска назначено
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту ненадлежащего состояния школы в селе Балыклей Инжавинского округа Тамбовской области. Проблемы с состоянием здания, построенного в 1980-х годах, стали известны после того, как в школе
Архитектурный ансамбль Торговых рядов на центральном рынке Тамбова будет предложен инвесторам на торгах с возможностью воспользоваться льготным кредитом для реставрации. Памятник архитектуры, площадью около 7 тысяч кв. метров, находится в неудовлетворительном состоянии и станет частью программы
В рамках дела о банкротстве Джамала Шамояна на аукцион выставлено нежилое помещение в доме № 39 по улице Советской в Тамбове. Конкурсный управляющий Андрей Коняхин объявил о торгах, которые запланированы на 27 февраля. Заявки начнут принимать с 20 января. Начальная стоимость помещения площадью
В Тамбовской области началась подготовка к весенней посевной кампании. Для обеспечения её проведения в штатном режиме создан областной оперативный сельскохозяйственный штаб. В ближайшее время аналогичные штабы начнут работу в муниципальных округах региона.
В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы одного из вузов по факту получения взяток. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по региону на основании материалов, предоставленных УФСБ России.
Оксана Соловьёва назначена председателем Арбитражного суда Тамбовской области на очередной шестилетний срок. Указ о её назначении, наряду с другими решениями о судейских назначениях, подписал Президент РФ 16 января 2025 года.
Прокуратура Тамбовской области продолжает фиксировать нарушения в зимнем содержании и ремонте автомобильных дорог. Руководители трёх организаций — «Ржаксинское ДСО», «Дормострой» и «Комэнергосервис» — привлечены к административной ответственности. В Ржакинском районе из-за снежного наката и
Муниципальные власти Тамбова вновь оказались не способны оперативно решить проблему без вмешательства прокуратуры. Только после проверки надзорного органа удалось добиться ремонта трансформаторной подстанции №227 на улице Володарского, состояние которой угрожало безопасности местных жителей.
Тамбовский суд вынес решение о наложении штрафа на поставщика, который поставил в дошкольное учреждение некачественную молочную продукцию. Согласно информации регионального УФАС, нарушив условия контракта, поставщик поставил в МБДОУ «Детский сад „Колобок“» сливочное масло, не соответствующее
Федеральный оперативный штаб опубликовал данные по заболеваемости COVID-19 за вторую неделю 2025 года. В период с 6 по 12 января в Тамбовской области зарегистрировали 26 новых случаев коронавируса. Этот показатель втрое превысил данные прошлой недели, когда зафиксировали всего 8 заболевших.
Сергей Жидков завершил свою работу в должности ректора Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ), которую занимал с марта 2022 года. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте», отметив, что университет сыграл важную роль в его профессиональном становлении, но настало
В ночь на 15 января в посёлке Новая Ляда Тамбовского муниципального округа был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), об этом сообщили в региональном правительстве. Дрон повредил жилой дом, выбив окна и двери. По словам представителей властей, разрушения незначительны.
Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратилось в прокуратуру Тамбовской области с требованием проверить качество ямочного ремонта на улицах Мичуринской и Магистральной. По данным общественников, администрация города в декабре оплатила подрядчику 4,5 миллиона рублей за