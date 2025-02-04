В Тамбовской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 20% Комментариев: 0



За медицинской помощью с симптомами вирусной инфекции обратилось 2853 человека, из которых 37% – взрослые. По данным специалистов, основными причинами распространения болезни остаётся контакт с уже инфицированными людьми, в том числе в семейном кругу.



Лабораторные исследования показывают, что в регионе циркулируют вирусы гриппа A (H3N2) и B, а также продолжается распространение коронавирусной инфекции и других сезонных вирусов – риновируса, парагриппа и других.



Специалисты Роспотребнадзора напоминают жителям о необходимости соблюдать профилактические меры. Среди основных рекомендаций – избегать контактов с больными, не посещать места массового скопления людей, тщательно мыть руки с мылом или использовать антисептики, прикрывать рот и нос при кашле и чихании, чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку. Также важно правильно одеваться по погоде, включать в рацион больше свежих овощей и фруктов и находить время для полноценного отдыха. За период с 27 января по 2 февраля в Тамбовской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 20%. Однако, как отмечает региональное управление Роспотребнадзора, этот показатель остаётся в 1,8 раза ниже уровня аналогичного периода прошлого года.За медицинской помощью с симптомами вирусной инфекции обратилось 2853 человека, из которых 37% – взрослые. По данным специалистов, основными причинами распространения болезни остаётся контакт с уже инфицированными людьми, в том числе в семейном кругу.Лабораторные исследования показывают, что в регионе циркулируют вирусы гриппа A (H3N2) и B, а также продолжается распространение коронавирусной инфекции и других сезонных вирусов – риновируса, парагриппа и других.Специалисты Роспотребнадзора напоминают жителям о необходимости соблюдать профилактические меры. Среди основных рекомендаций – избегать контактов с больными, не посещать места массового скопления людей, тщательно мыть руки с мылом или использовать антисептики, прикрывать рот и нос при кашле и чихании, чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку. Также важно правильно одеваться по погоде, включать в рацион больше свежих овощей и фруктов и находить время для полноценного отдыха.



