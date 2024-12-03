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В Тамбовской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ
За минувшую неделю в Тамбовской области число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями увеличилось на 19%. Несмотря на рост, показатель заболеваемости оказался в два раза ниже уровня, зафиксированного в аналогичный период прошлого года. Такие данные предоставило региональное управление Роспотребнадзора.
С признаками ОРВИ за медицинской помощью обратились 2763 человека. Из общего числа заболевших 43% составили взрослые.
Как отмечают в ведомстве, основным фактором распространения инфекции является контакт с заболевшими, в том числе в условиях дома.
Проведённые исследования образцов материала от пациентов с симптомами ОРВИ показали наличие вирусов не гриппозной этиологии. По словам специалистов, вирусы гриппа в регионе на данный момент не выделены.
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За минувшую неделю в Тамбовской области число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями увеличилось на 19%. Несмотря на рост, показатель заболеваемости оказался в два раза ниже уровня, зафиксированного в аналогичный период прошлого года. Такие данные предоставило региональное
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