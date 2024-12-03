В Тамбовской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ 0 За минувшую неделю в Тамбовской области число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями увеличилось на 19%. Несмотря на рост, показатель заболеваемости оказался в два раза ниже уровня, зафиксированного в аналогичный период прошлого года. Такие данные предоставило региональное

Национализация спиртзавода в Тамбове: потери Amber Beverage Group и падение прибыли 0 Национализация спиртзавода «Амбер Талвис» в Тамбове, ранее принадлежавшего Amber Beverage Group Holding (ABG), обернулась значительными потерями для холдинга Юрия Шефлера. Ущерб от изъятия завода оценён в €10 млн. Однако проблемы компании этим не ограничиваются: ABG также сталкивается с серьёзным

Река Цна: отсутствие движения воды и статус Тамбовского водохранилища снова в центре внимания 0 Редакция вновь возвращается к обсуждению проблемы очистки реки Цны и восстановления гидросооружений в Тамбове. Недавно дачники СНТ из района парка «Дружба» обратились к врио главы региона Евгению Первышову с просьбой обратить внимание на состояние переливного сифона на дамбе Тамбовского

Международный день инвалидов: в Тамбовской области каждый десятый житель имеет ограничения по здоровью 0 Сегодня, 3 декабря, во всём мире отмечается Международный день инвалидов. Этот день акцентирует внимание на проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья и необходимости их интеграции в общество. В Тамбовской области, где проживает около 952 тысяч человек, инвалидами являются порядка 99

Покушение на «зелёные лёгкие» Тамбова: незаконная вырубка деревьев в Борщёвском лесу 0 Региональное министерство экологии и природных ресурсов сообщает о незаконной вырубке деревьев и начавшемся строительстве в Борщёвском лесу, расположенном в окрестностях села Борщёвка Тамбовского округа. Эта лесопосадка возрастом 40–50 лет входит в состав «Зелёного пояса» Тамбова, созданного для

Дачники обратились к врио главы Тамбовской области с вопросами о расчистке реки Цны 0 Представители садоводческих товариществ, находящихся в районе парка «Дружба», направили коллективное обращение к врио главы Тамбовской области Евгению Первышову. В своём письме они выразили обеспокоенность качеством проводимых работ по расчистке русла реки Цны, начатых два года назад на средства

Медицина в Красивке: реальность и заявления министерства 0 Жители села Красивка Инжавинского муниципального округа Тамбовской области вновь обратили внимание на критическую ситуацию с местным медицинским учреждением. Красивская амбулатория, расположенная в здании больницы 1882 года постройки, давно находится в аварийном состоянии. На сегодняшний день

Жители Тамбова обеспокоены проблемами домов для сирот 0 Жители Тамбова выразили недовольство ситуацией с предоставлением жилья для детей-сирот в специально построенных домах. По их мнению, такие проекты реализуются скорее ради экономии бюджетных средств, чем ради создания комфортных условий для социально уязвимой категории граждан.

В Тамбове строится новый аквакомплекс с современной инфраструктурой 0 На фоне частых разочарований от строительных проектов в Тамбове, работа над будущим аквакомплексом на улице Коммунальной внушает оптимизм. Физкультурно-оздоровительный акватермальный комплекс строится на территории бывшего завода «Ревтруд», рядом с гипермаркетом «Линия».

В Тамбове почтили память погибших защитников Родины в День неизвестного солдата 0 Ежегодно 3 декабря в России отмечают День неизвестного солдата — памятную дату, посвящённую всем безымянным героям, павшим на полях сражений. Этот день был учреждён в 2014 году указом президента РФ в честь воинов, чьи имена остались неизвестными, но чей подвиг навсегда сохранился в памяти народа.

Прокуратура предотвратила необоснованные траты администрации Мичуринска 0 Принятые прокуратурой меры позволили избежать нецелевого расходования бюджетных средств, запланированных администрацией Мичуринска.

Администрация Мичуринска планирует покупку внедорожника за 5 миллионов рублей 0 Администрация Мичуринска объявила тендер на покупку легкового автомобиля HAVAL H9 или его аналога стоимостью до 5 миллионов рублей. Итоги электронного аукциона, организованного муниципальной службой хозяйственного обеспечения, подведут 2 декабря. Средства на приобретение внедорожника выделены из

В Тамбове обсудили ситуацию с демонтажем исторического дома на Советской 0 На минувшей неделе в Тамбове разгорелся скандал вокруг исторического дома № 67 на улице Советской, который был продан новому владельцу по программе «за рубль». Объект культурного наследия оказался практически полностью демонтирован, что вызвало широкий общественный резонанс.

В Мичуринском округе к Новому году откроется автоглэмпинг 0 В Мичуринском округе скоро заработает автоглэмпинг, сочетающий комфорт гостиничного номера с отдыхом на природе. Новый объект размещения расположен недалеко от федеральной трассы, что и определило его название.

Две тысячи жителей области заражены ВИЧ-инфекцией 0 Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря и служит напоминанием о необходимости профилактики и поддержки людей, живущих с ВИЧ. В Тамбовской области число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции достигло 1949 человек. По данным Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Тамбовской

Правительство Тамбовской области требует 89 миллионов рублей от предпринимателя Джамала Шамояна 0 Правительство Тамбовской области направило требование о включении долга Джамала Шамояна в размере более 89 миллионов рублей в реестр требований кредиторов. Эти средства должны быть взысканы в качестве возмещения ущерба, причинённого преступлением. Об этом сообщил финансовый управляющий должника

В Тамбове готовят капитальный ремонт Триумфального спуска к Тезикову мосту 0 В 2024 году в Тамбове начнётся капитальный ремонт Триумфального спуска, ведущего к Тезикову мосту. Администрация города объявила конкурс на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации. На эти цели в бюджете предусмотрено 3,7 млн рублей. Итоги торгов будут подведены 9 декабря.

Заместитель прокурора Тамбовской области и бизнес-омбудсмен проведут приём граждан 0 11 декабря 2024 года заместитель прокурора Тамбовской области Игорь Зайферт и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Екатерина Мовчан встретятся с жителями региона для обсуждения вопросов, связанных с соблюдением прав представителей бизнеса.

В Тамбове выявляют заброшенные захоронения: что это значит и какие вопросы остаются 0 Городские власти Тамбова продолжают масштабную инвентаризацию кладбищ, сопровождаемую оцифровкой и идентификацией заброшенных могил, - сообщает ТОП68. На основании решения городской Думы от 26 января 2022 года комитет благоустройства и городской среды ведёт реестр заброшенных захоронений, на

В Тамбовской области раскрыта серия краж электронных парогенераторов с участием подростка 0 В селе Бондари Тамбовской области сотрудники уголовного розыска совместно с участковым и инспекторами ПДН раскрыли серию краж электронных парогенераторов, совершённых в сентябре 2024 года.