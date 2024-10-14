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В Тамбовской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 3% за неделю
Сегодня, 11:13
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За период с 7 по 13 октября в Тамбовской области число заболевших ОРВИ увеличилось на 3%. Этот показатель вдвое ниже аналогичного периода прошлого года. Всего за неделю к врачам с признаками ОРВИ обратился 2581 человек, из которых 30% составили взрослые, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Исследования не выявили случаев заражения вирусами гриппа.
Рост заболеваемости в основном связан с контактами с инфекционными больными, особенно в домашних условиях, отмечают специалисты ведомства.
Тем временем в медицинских учреждениях региона продолжается кампания по иммунизации населения против гриппа. На данный момент привито уже 297 095 человек, в том числе 130 420 детей. Плановая вакцинация охватывает широкий круг лиц, включая детей от 6 месяцев, школьников, студентов, работников здравоохранения, транспорта и коммунальных служб, а также пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.
Фото: ИА "Онлайн Тамбов.ру"
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