В Тамбове готовятся продать исторический доходный дом на улице Советской за 1 рубль 0 В Тамбове планируется продажа исторического жилого комплекса на улице Советской, 64, напротив завода «Комсомолец». Это дореволюционный доходный дом, который является объектом культурного наследия и представляет собой комплекс зданий с уникальными переходами. Общая площадь постройки превышает тысячу

В Тамбовской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 3% за неделю 0 За период с 7 по 13 октября в Тамбовской области число заболевших ОРВИ увеличилось на 3%. Этот показатель вдвое ниже аналогичного периода прошлого года. Всего за неделю к врачам с признаками ОРВИ обратился 2581 человек, из которых 30% составили взрослые, сообщает региональное управление

В зоне СВО ранение получил бывший замглавы Тамбовской области Игорь Кулаков 0 Бывший заместитель губернатора Тамбовской области Игорь Кулаков получил ранение в зоне специальной военной операции, как сообщил его сын Святослав Кулаков.

Преподаватель МГИМО Иван Зуенко представил свою книгу «Китай в эпоху Си Цзиньпина» в Тамбове 0 Молодой китаист и преподаватель МГИМО МИД РФ Иван Зуенко посетил Тамбов по приглашению Державинского университета в рамках «Недели Китая в Тамбове − 2024», приуроченной к 75-летию Китайской Народной Республики и установлению российско-китайских дипломатических отношений.

Жители Тамбовской области все чаще жалуются на отсутствие отопления 0 С 4 по 10 октября Центр управления регионом (ЦУР) Тамбовской области зафиксировал и отправил на исполнение в профильные ведомства 1852 сообщения от жителей региона. Вопросы и жалобы поступали через социальные сети и приложение «Госуслуги. Решаем вместе». В этот период наиболее активными стали

Двое детей пострадали в крупном ДТП на трассе Р-22 «Каспий» в Тамбовской области 0 В субботу, 12 октября, на трассе Р-22 «Каспий» в Тамбовском округе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое детей. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция. Авария случилась около полудня на 451-м километре автодороги.

ООО «Автодор-Тамбов» выплатило 4 млн рублей задолженности по зарплате, но столкнулось с иском о банкротстве 0 Компания ООО «Автодор-Тамбов» выплатила задолженность по заработной плате в размере 4 млн рублей 112 своим сотрудникам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Октябрьского района Тамбова. Ранее в отношении руководителя компании было вынесено представление, а также возбуждено административное

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения бродячих собак на ребёнка в Тамбове 0 Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения бродячих собак на маленького ребёнка в Тамбове. Инцидент произошёл на детской площадке во дворе на улице Научной, где малыш играл рядом с мамой. Внезапно на него напала стая бродячих

На консервацию двух фонтанов в Тамбове выделят 3,5 миллиона рублей 0 Городские власти Тамбова планируют выделить почти 3,5 миллиона рублей на сезонную консервацию двух фонтанов. Средства будут использованы для изготовления и установки защитных конструкций, которые помогут сохранить фонтаны в холодное время года. Муниципальная дирекция благоустройства и озеленения

Бесхозная дорога в Тамбове передана в муниципальную собственность 0 Ленинский районный суд Тамбова передал бесхозный участок дороги на улице Лермонтовской в муниципальную собственность. Как сообщила объединённая пресс-служба судов, решение было принято по запросу комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города.

В Тамбовской области задержан бывший руководитель компании с государственным участием по подозрению в злоупотреблении полномочиями 0 Сотрудники УФСБ по Тамбовской области задержали бывшего генерального директора региональной компании с государственным участием. Название компании и фамилия задержанного не разглашаются. По данным следствия, в 2020 году подозреваемый, злоупотребляя своими должностными полномочиями, заключил четыре

Тамбовский Центр «Космос» стал победителем конкурса «Лучший лагерь России-2024» 0 Тамбовский Центр творчества и оздоровления «Космос» признан одним из победителей престижного Всероссийского конкурса «Лучший лагерь России-2024». Итоги были подведены на Всероссийском форуме организаторов детского отдыха и оздоровления «Большие смыслы-2024», который проходит в Всероссийском детском

В Тамбовской области собрали более 500 тысяч тонн сои, урожай превысил показатели прошлого года 0 В Тамбовской области завершена уборка сои с 97% полей, с которых было собрано более 500 тысяч тонн урожая. В этом году посевные площади сои значительно увеличились, составив почти 287 тысяч гектаров по сравнению с 204 тысячами гектаров в прошлом году. Средняя урожайность составила более 18

Жители Дома ветеранов жалуются на состояние дороги и на проблемы с общественным транспортом 0 В последние годы было немало громких заявлений и разговоров о различных проектах, связанных с тамбовским Пригородным лесом, таких как IT-деревня и другие. Однако реальные проблемы местных жителей, проживающих в этой зоне, остаются без должного внимания. Недавно граждане, живущие в Пригородном лесу,

Неделя Китая в Тамбове: лекции, выставки и деловые встречи в честь 75-летия КНР 0 В этом году отмечается 75-летие со дня образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между СССР и Китаем. В честь этой знаменательной даты по всей России проходят праздничные мероприятия, и Тамбов не стал исключением. С 15 по 19 октября 2024 года в городе

Ограничения движения в Тамбове: 12 и 13 октября закроют несколько улиц из-за Большой осенней ярмарки 0 В предстоящие выходные, 12 и 13 октября, в Тамбове на нескольких улицах будет запрещено движение транспорта в связи с проведением Большой осенней ярмарки на площади у ледового дворца спорта «Кристалл». Об этом сообщила городская администрация.

РСХБ в Тамбове выступил на форуме «Женщины АПК» 0 На площадке Тамбовского государственного технического университета состоялся II Форум женщин АПК Тамбовской области. Мероприятие уже второй год объединяет успешных женщин, занятых в агропромышленном комплексе. Россельхозбанк организовал на площадке форума собственный стенд для взаимодействия с

В отношении должностных лиц ООО «Юридический партнёр» возбуждено уголовное дело 0 Практикующий юрист Артём Александров поделился важным случаем, связанным с защитой прав потребителей, в котором фигурировала компания ООО «Юридический партнёр». Прокуратура недавно дала ответ по делу, которое затрагивает массовые жалобы на навязывание «независимых гарантий» при покупке автомобилей.

Рекультивация свалки в Жердевке завершена досрочно: объект принят Министерством экологии 0 Региональное Министерство экологии сообщило о досрочном завершении рекультивации свалки в городе Жердевка. Работы проводились в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Первоначально завершение проекта планировалось к концу ноября, однако подрядчик справился на месяц

В Мичуринске состоялась встреча школьников с ветеранами боевых действий в Афганистане 0 В комнате «Боевой Славы» МБОУ СОШ №1 прошла встреча учащихся 6-го класса с ветеранами боевых действий в Афганистане — подполковником, кавалером ордена Красной Звезды Виктором Борисовичем Шохиным и воином-десантником Сергеем Алексеевичем Воробьевым.