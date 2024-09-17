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В Тамбовской области отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ
В Тамбовской области зафиксирован сезонный рост заболеваемости ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, за последнюю неделю количество заболевших увеличилось на 22 % по сравнению с предыдущей неделей.
Всего за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 1758 человек, а показатель заболеваемости составил 18,19 на 10 тысяч населения. Доля заболевших среди взрослых достигла 31 %.
Основная причина роста заболеваемости — контакты с инфицированными людьми, в том числе в домашних условиях. Исследования показали, что в регионе циркулируют вирусы не гриппозной природы, вирусы гриппа не были обнаружены.
Фото: ru.freepik.com
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